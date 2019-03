Laštůvka po prohře Baníku: Strašný, musíme se všichni vzpamatovat | iSport.cz

Co se dá k prohře se Zlínem říct?

„Prvních dvacet minut bylo strašných! Nevím, co k tomu říct. Místo toho, abychom zápas zvládli a vyhráli, tak jsme bohužel prohráli. Těžké zápasy nás ještě čekají, musíme zase začít od znova. Počínaje mnou. Protože zatím jsem z těch zápasů, co jsme hráli, nic nechytl. Možná až potom, když byl zápas rozhodnutý. To ale neberu, když mužstvo prohrává 1:2 a vysouváme se a jsme ještě v deseti, je logické, že oni šance mít budou. A gólman by měl něco chytit. Druhý zlínský gól bych měl chytat určitě. Nevím, co první, ale druhý určitě. Říkám, ty zápasy, co jsme zatím odehráli, ne, že by byly všechny špatné, ale není to, co bylo na podzim.“

Říkáte, že jste měl druhý gól chytit. Poznar to z dálky trefil dobře, ne?

„Já jsem maximalista, mužstvo jsem v tomto momentě nepodržel. Všichni musíme začít od znova. Hrajeme všechno jenom na Baryho (Baroše). Klobouk dolů před ním, kolik práce v tolika letech pro mužstvo odvede. Nejen góly, ale celkově. Mělo by být víc hráčů, kteří by ho podpořili. Počínaje od gólmana, konče posledním hráčem.“

Poznar v Baníku hrával, znáte jej. Překvapil vás střelou z dálky?

„Možná sám nečekal, že to takhle trefí. Šlo to kolem mého hráče na přední tyč. Podívám se na to na videu, ale říkám, gólman tam je od toho, aby něco chytl. V ten moment jsem mužstvo nepodržel.“

V záloze jste si dlouho nebyli schopni přihrát, proč?

„Celkově byl začátek z naší strany strašný. Po našich chybách jsme se dostali pod tlak, nezařveme si, zbytečně to odkopneme, pak ztratíme lehké balony. Sami sebe dostaneme pod tlak. Byl to takový fotbal... Jsme zatím v šestce, ale jestli se všichni nevzpamatujeme, tak z ní můžeme rychle vypadnout. Těžké zápasy nás ještě čekají, jedeme na Slavii, doma Boleslav. To nebudou vůbec lehké zápasy. Teď se to začne lámat, musíme víc jezdit, všichni.“

