Smolař Doležal si zoufal po prohře s Plzní: Potřebujeme lepší kraje | iSport.cz

Byť jste byli herně lepší, podruhé za sebou jste nevstřelili gól. Je to aktuálně největší bolest Jablonce?

„Hráli jsme dobře, ale bohužel jen po šestnáctku. Je nutné zlepšit nejen finální fázi, ovšem také centry. Létaly hodně nahoru a Pernica s Hubníkem je dokázaly sbírat a odvracet do bezpečí.“

Nečekal jste, že na hřišti bude od začátku Jakub Brabec?

„Ne, takové složení stoperské dvojice jsme očekávali. Trefili jsme to. Perňa hraje výborně, jen mu nevyšel zápas v Záhřebu, což se stane. Oba kluci jsou silný ve vzduchu, dostal jsem od nich naloženo. Odbránili to skvěle, nepustili nás ani k závarům. Proti Perňovi jsem nastoupil poprvé od chvíle, co od nás odešel. Byl to pro něj určitě zvláštní zápas. Všiml jsem si, že mužstvo neburcoval jako u nás. Ale to se asi dalo čekat.“

Dolehly na vás smolné koncovky posledních dvou utkáních, kdy jste jednou přišli o výhru a podruhé o remízu?

„Myslím, že ne. Plzeň jsme téměř nepustili do šance. Inkasovali jsme po střele zpoza vápna, kterou Vlasta (Hrubý) asi přes přebíhající hráče neviděl. Škoda té mé tyčky. Pak nás soupeř do výraznějších možností nás už nepustil. Nějak nám to tam nepadá, budeme na tom muset zapracovat.“

Potřebujete v lepší formě Michala Trávníka?

„Tráva neodehrál špatný zápas. Spíš si myslím, že se víc čeká od krajních hráčů. To se nám dařilo na podzim, teď nám to moc nejde. Třeba Bóža Vatajelu odehrál výborný zápas v Olomouci, ale tři další se mu nepovedly. Z druhé strany má Plzeň vynikající mužstvo, výsledek si dokázalo pohlídat.“

Po podzimu jste byli na čtvrtém místě, nyní jste o jednu pozici klesli. Znervózňuje vás to?

„Když budeme své zápasy zvládat, zase se vrátíme tam, kam patříme.“

