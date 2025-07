SESTŘIH: Slavia - Drážďany 4:2. První gól v generálce pro Hašioku i loučení s Dioufem

Pražané si po dvou letech zopakovali generálku se stejným soupeřem, v roce 2023 utkání skončilo nerozhodně 1:1. Tentokrát skončil smírem jen úvodní poločas, branky začaly padat hned po přestávce. Skóre otevřel Kušej, který svou trefu neslavil. Jako patnáctiletý rodák z Ústí nad Labem nastoupil do akademie Dynama a patřil mu celkem šest let.

Přestože trenér Trpišovský začal průběžně obměňovat základní sestavu, branek rychle přibývalo. Postupně se o ně postarali Douděra, Teah a nováček Hašioka. Německý tým dokázal skóre upravit, v poslední desetiminutovce dal dvě branky.

Minutu před koncem nastoupil k symbolickému loučení se Slavií také Diouf, který po dohodě klubů míří do londýnského West Hamu.

Slavia má dvě jedenáctky, co by vyhrály titul. Dioufa nahradí… Drážďany? U nás by měly na ligu • iSport.tv