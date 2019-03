Dočkal: Chtěli jsme držet míč, terén to nedovolil. Na Costu jsem nemířil | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Sparta: Costa se trefil po Dočkalově centru! Letenští vedou 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Výhra se nerodila snadno, že?

„Byl to strašně těžký zápas, hlavně co se týká osobních soubojů. Tady je to takhle pořád. Vždyť jsme tu sedm let nevyhráli. My jsme chtěli hrát odzadu, po zemi, držet balon, ale soupeř byl na nás velmi dobře připravený, snažil se nás presovat a vzhledem k tomu, jaký byl terén, tak nám to neumožnilo tak hrát. Liberec byl v první půli nebezpečnější, důraznější. My se tomu vyrovnali až ve druhé půlce utkání. Některé zápasy se holt hrají na 1:0 a jsem rád, že toho jsme schopni.“

Čím to, že se vám nedařilo najít recept na agresivní hru Slovanu?

„Pokaždé jdete do utkání s nějakým záměrem, ale pak je tam soupeř, který vám to může rychle zbořit. To byl příklad Liberce a jeho hry. Pak je třeba potřeba sehrát rychlé akce na jeden, dva dotyky, abyste z toho vyjeli, ale tento terén, který nyní je, vám to nedovolí. Je to těžké. Takže chce nechtě, těch dlouhých balonů v naší hře bylo fakt hodně.“

Nakonec rozhodl Costa po vašem centru. Bylo to nacvičené?

„Zrovna on patří mezi hráče, u kterého má cenu na něj při standardce mířit, ale tento případ to úplně nebyl. Posílal jsem balon do jeho prostoru, on si míč skvěle našel, nebyl to pro něj lehká pozice a dobře to umístil.“

Navíc v obraně s Plechatým ubránili Libora Kozáka. Panuje s defenzivní činností spokojenost?

„Soubojů bylo opravdu hodně a myslím, že kluci se s tím poprali dobře. Libor je typický soubojový hráč, balon si umí sklepnout, podržet. Také na něj bylo hodně faulů. Ale v tom nebezpečném prostoru před brankou byl dobře pokrytý. Nepamatuji si žádnou velkou šanci.“

V závěru kopal Slovan pokutový kop, nezatrnulo vám trochu?

„Od Florina to byla výrazná pomoc. Zbývalo asi deset minut do konce a to už by bylo hodně těžké vstřelit další gól. Náš gól a tento moment byly klíčové okamžiky utkání.“

Sparta je na jaře jako jediný tým stoprocentní. Stále je ale co zlepšovat, že?

„Přesně tak. Máme dobře položený základ pro další práci. Aby byla chuť se zlepšovat a hledat věci, na kterých můžeme pracovat. Jsme za to rádi, bereme to jako dobrý vstup do jara, ale zároveň víme, že to musíme dál potvrzovat.“

Co jste říkal na ztrátu Baníku a Jablonce, čímž váš náskok narostl na šest bodů.

„Je to příjemnější, než když jsme byli všichni tři nalepeni u sebe, ale bohužel se nezmenšuje kapsa před námi, tedy ztráta na druhou Plzeň. Ta díra je pořád veliká.“

