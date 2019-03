Hornyák: Spartu jsem neviděl už dlouho tak defenzivní a někdy i zoufalou | iSport.cz

S hrou můžete být spokojený, s výsledkem už asi nikoliv.

„Těžko se mi zápas hodnotí. Body jsme ztratili po velmi kvalitním výkon převážně v prvním poločase všechny. Spartu jsem už hodně dlouho neviděl hrát takto defenzivně, na konci navíc její hráči zdržovali a tahali čas. Mrzí mě, že jsme neproměnili pokutový kop, ale ještě víc, že jsme inkasovali po naší chybě.“

Podobné zápasy rozhodují detaily, že?

„Věděli jsme, že takto vyrovnané zápasy vždy rozhodují detaily. Možná hrálo roli i nějaké fotbalové štěstí, každopádně ve všem je to o maličkostech a detailech. O jedné standardní situaci pro nás, nebo pro soupeře. Proti Spartě každopádně hrálo fotbalové štěstí proti nám.“

Nedošly týmu po velmi aktivní první půli síly?

„Ve druhém poločase jsme trochu přidali na nervozitě u základní rozehrávky, ale jinak si myslím, že jsme byli po celý zápas dominantnější než Sparta. Fotbal se ale hraje na výsledek a ten jsme neuhráli. Kvůli naší chybě jsme inkasovali po standardní situaci. Sparta nepodala ideální výkon, považuji ji za silného soupeře, ale výsledek i tak hrál pro ni.“

Výsledek 0:1 je pro vás hodně krutý.

„Jak jsem říkal, Spartu jsem už dlouho neviděl hrát tak defenzivně a tak zoufale v některých momentech. Výsledek je dost krutý, takový je fotbal. V těžkých zápasech rozhodují chybičky. První poločas byl v naší režii, měli jsme skórovat. Soupeře jsme do ničeho nepustili, vůbec nic neměl.“

Jak moc mrzí neproměněná penalta? Byl od začátku určený Libor Kozák?

„Ano, byl určený. Už jsem ani nedoufal, že by nám VAR mohl dopomoci k penaltě. Těžko se z lavičky posuzovalo, co se tam vlastně stalo. Nakonec to byl prý faul. Libor hrál každopádně velmi dobrý zápas a věřil si. Byl určený společně s Romanem Potočným, ale suverénně si vzal míč. Víc než penalta mě trápí ten moment, kdy jsme nezvládli standardní situaci. Možná bych byl víc spokojený po remíze, ale pravděpodobně i po výsledku 1:1 bych mluvil stejně.“

