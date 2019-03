Bohemians - Slavia: Královec vysvětluje penaltovou situaci: Postupoval jsem podle protokolu | iSport.cz

Těžká situace?

„Byl to nešťastný moment pro fotbal, ale bohužel takhle jsou daná pravidla pro videoasistenta rozhodčího. Jelikož nebyla posouzená situace v jednom pokutovém území a na ni navázal následný protiútok, není šance posoudit to v takzvané neutrální zóně. Došlo k docílení branky, pak se přezkoumal incident u monitoru, následně byl gól zrušen a nařízen pokutový kop ve prospěch Slavie.“

Je tohle černá můra pro rozhodčí? Děsíte se, že na vás vyjde, že budete muset jednomu týmu vzít gól a hned druhému dát penaltu?

„Samozřejmě, je to nepopulární rozhodnutí, pro veřejnost je to asi nepochopitelné, ale my s tím nemohli nic udělat, než postupovat podle protokolu daného od UEFA a FIFA pro VAR.“

Jak jste tedy vyhodnotil penaltový zákrok Daniela Krcha na Lukáše Masopusta?

„Bylo to vyhodnocené jako pokutový kop, jako držení.“

Lze se takovým ošemetným situacím vůbec vyhnout?

„To se nedá, když takhle akce vyplynou, přerušit to nijak nejde. Představte si, kdybych akci přerušil, když šli tři hráči Bohemians na jednoho slávistu, pak bych šel zkontrolovat záznam, a zjistil bych, že to pokutový kop není, tak bych znevýhodnil hráče Bohemians. Postupoval jsem tak, jak se má podle protokolu.“

Musel jste pak mírnit emoce na hřišti?

„Po takovém rozhodnutí samozřejmě emoce vzplanou, museli jsme na to patřičně reagovat co se týče vývoje hry.“

A tlak, který na vás doléhal z tribun?

„Ty emoce se samozřejmě přenáší na hrací plochu, od toho tam jsme, abychom to zklidnili.“

