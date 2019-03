Debata Sportu o videu ve fotbale: Jak se proměnilo, může to být nebezpečné? | iSport.cz

„Za zásadní považuji chybu rozhodčího Pavla Královce. Pokud je nyní trend takové zákroky v pokutovém území pískat, měl tak učinit. Podle videa, které jsem viděl, měl na situaci dobrý výhled. Kdyby zapískal a nebyl alibistický, což v jeho případě v zápase s videem není poprvé, k ničemu takovému by nedošlo,“ řekl k situaci šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek.

„Je důležité, jak je video nastavené. Abych řekl pravdu tak v tom mám momentálně dost zmatek. Vyplývá to i z vyjádření Romana Hrubeše, který tady video zaváděl, a pana Wilczeka, který to řeší za Komisi rozhodčích. Jejich vyjádření byla úplně protichůdná. (více zde>>>) Bral jsem to tak, že video má řešit zásadní pochybení rozhodčích, která by vedla ke skandálu. Na to mi to nepřišlo. I mezi fanoušky panuje debata o tom, do jaké míry to faul byl. Krch Masopusta určitě rukama objal, ale jestli spadl po stažení, nebo ne, úplně jasné není. Tudíž to není ta situace sto/nula, do které má video zasahovat," navázal.

S jeho slovy souhlasil i vedoucí fotbalového oddělení deníku Sport Ondřej Škvor. „Pro následnou práci videa to ale není podstatné. Video je tu proto, že rozhodčí něco nevidí. Důležité je tedy bavit se spíše o tom, zda video postupovalo správně a jaká je jeho metodika, než o tom, zda měla penalta být, nebo ne,“ doplnil.

Jednal správně videorozhodčí, nebo se měla situace vyhodnotit jinak? Jak se celkově staví odborníci deníku Sport k fungování VAR a může být jeho využívání rizikové a nebezpečné? To se dozvíte v titulním videu.