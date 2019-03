Dočkal o Kangovi: Na tréninku si rozumíme, je mimořádný fotbalista | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Dočkal před Plzní: Rozhodne jeden důležitý okamžik. Moje výkony? Může to být ještě lepší VŠECHNA VIDEA ZDE

Je pro vás duel s Plzní stále sváteční? Nebo toho už máte za sebou tolik, že vás nechává klidným?

„Samozřejmě, na každého to trochu dolehne. Každý cítí, že se blíží velký zápas, vyprodaný stadion, bude to hodně sledované. V téhle sezoně to pro nás může být poslední šance, abychom na Plzeň udělali nějaký tlak. Pokud s tím chceme něco udělat, tak jednoznačně musíme sobotní zápas zvládnout a vyhrát.“

Na jaře jste jako jediní stoprocentní. Je frustrující, že se ztráta na druhé místo nesnižuje?

„Nevím, jestli frustrující. Bylo by příjemnější, kdybychom viděli, že nás ty body přiblížily čelu. Na druhou stranu sezona byla takhle rozběhlá, my můžeme vyhrávat a čekat, co se nad námi bude dít. Teď nás čeká přímá konfrontace s někým, komu můžeme body sebrat a přiblížit se k němu. To je jediné, co pro to můžeme udělat. Soustředíme se sami na sebe, zbytek neovlivníme.“

Vnímáte sobotní šlágr jako příležitost, jak potvrdit jarní vzestup?

„Těch momentů ještě přijde v budoucnu víc, nemůžeme to hodnotit na základě jednoho zápasu, jestli jsme udělali krok dopředu. Ale v kontextu nastoleného trendu to bude důležité utkání, trochu zrcadlo toho, co se tady děje. A snad i potvrzení našeho vstupu do jara. Na druhou stranu by to takhle bylo i v případě, že přijede kdokoli jiný. Čekalo by se, že potvrdíme dobrý začátek jara a bude se od nás čekat výhra.“

Sparta naposledy nevyhrála zápas v polovině prosince. Je to velká injekce pro sebevědomí mužstva?

„Tohle jednoznačně pomáhá, člověk má v hlavě, že se mu za poslední měsíc povedlo pár zápasů otočit. V takovou chvíli nenastane žádná panika, pokud inkasujete první branku. Tým to sebevědomí může přenést na hřiště a víc si věřit, než kdyby byla negativní série. Já z týmu cítím, že je dobře, že si prošel těžkými chvílemi. Všichni ví, jak rychle se to může otočit a být to úplně jinde než chceme. Atmosféra je pozitivní, ale uvědomujeme si, že je potřeba to potvrzovat každým dnem.“

Pozorujete, že se Viktoria postupem času mění? Už neválcuje soupeře ofenzivním fotbalem, hraje mnohem účelněji.

„Myslím, že se měnila postupně. Není to otázka posledního roku, už dvě nebo tři sezony zpět ubrali z otevřeného a ofenzivního stylu, kdy si věřili, že budou hrát fotbal za každou cenu s kýmkoliv a když tak ho přestřílí. Zase ale vylepšili jiné věci, naučili se vyhrávat zápasy. I když se jim herně nedaří, počkají si na důležitý moment, zvládnou třeba standardku. A pak si věří, že to uhrají. Styl změnili, osa trochu zestárla. To je logické, že tým má nějaký vývoj a nemohou hrát deset let v kuse pořád stejně.“

Čekáte, že i v sobotu bude Plzeň spíš pasivnější?

„Myslím, že ve vzájemných zápasech to nikdy tak nebylo, že by se hrálo vyloženě otevřeně a šli jsme ukázat, kdo toho předvede víc v ofenzivě. Oba týmy si uvědomují, že první gól může být hodně zlomový a výrazný aspekt pro další průběh utkání. To bylo vždycky cítit, že nikdo nechce inkasovat jako první. Často se to na jednu nebo druhou stranu přehouplo standardkou. Proti Plzni, když šla do vedení a mohla si pak cuknout do bloku, to pro nás bylo nepříjemné.“

Západočeši v této sezoně pravidelně vyhrávají 1:0. Může být o jedné brance i sobotní duel?

„Úplně netvrdím, že to musí být za každou cenu zápas na 1:0, ale první gól může výrazně ukázat směr, jakým směrem se zápas bude ubírat. S Plzní to tak v minulosti vždycky bylo. Těch důležitých okamžiků může být víc, určitě se ale nebudou přelévat šance z jedné strany na druhou. Kdo se dostane do vedení, bude ve velké výhodě.“

Fanoušci stále častěji rozebírají, jak byste si na hřišti vyhověl s Guélorem Kangou. Jak hodnotíte souhru běhen tréninků?

„Za mě je to fotbalista mimořádných kvalit, s každým takovým hráčem se hraje dobře. Zatím jsem neměl možnost si s ním zahrát v utkání, ale na tréninku si rozumíme, nevidím v tom vůbec žádný problém. Myslím, že by naše spolupráce fungovala, umíme si vyhovět.“

Jestli Spartu v úvodu jara něco trápí, je to výstavba hry od stoperů. Jak složité pro vás je v takových momentech držet vyšší postavení a neslézat příliš dolů?

„Někdy k tomu musí dojít, je to o spolupráci hráčů uprostřed, jestli jsme schopní se vnímat a dostatečně komunikovat, když jeden ofenzivnější hráč sleze dolů, aby někdo z pozice šest a osm šel nahoru. Není to tak, že bychom to měli zakázané, ale je důležité, aby to fungovalo jako celek. Liberec byl trochu specifický, tam to do výstavby je složité vždycky v těch podmínkách. Snažím se zas tolik dolů nelézt, držet si vyšší pozice. Měl jsem v těch dvou zápasech pocit, že i tam můžu dostat balony. Kdybych viděl, že tam jen zbytečně držím prostor, snažil bych se zapojit víc. Tuhle potřebu jsem ale zatím neměl.“

Sparta má určitou typologii mužstva. Do jaké míry je pak limitující nekvalitní terén?

„Bohužel je to vždycky nevýhoda pro tým, který se snaží ofenzivně rozestavět a hrát kombinačně od brankáře. Pokud na vás nastoupí někdo, kdo chce dobře bránit a presovat, tak situace, které na perfektním hřišti vyřešíte na jeden dva doteky a z toho presinku vyjedete a máte za sebou čtyři hráče, kteří vás ženou k vlastní bráně a zrychlují, tak vám to skočí na koleno, musíte použít víc doteků a hru zpomalíte. Vždycky je to výhoda pro tým, který je v pohodě s tím, že hraje bez balonu a čeká na ztrátu.“

