Kučera o rapu, pokutě od FAČR a vkusu fotbalistů: Nejsme prázdné nádoby | iSport.cz

“Nemám co vykládat blbcům na tupý dotazy k textům, za který solim cash,” rapují Supercrooo ve skladbě Waldemar z prvního alba Toxik Funk. Možná si na tuhle linku z jedné ze svých oblíbených desek vzpomněl na přelomu roku i teplický fotbalista Tomáš Kučera poté, co s rappery Ca$hanovou Bulharem a Labellem vydali skladbu Offseason. Kučera na ní má pod zkratkou TK27 několik veršů, ve kterých se barvitě a s nadsázkou naváží do vlastní kariéry, ale i do českého fotbalového prostředí, třeba pražské Sparty, Romana Berbra či Miroslava Pelty.