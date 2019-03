Vrba o Spartě: Cesta s odchovanci se mi líbí víc. Jak jsou na tom marodi? | iSport.cz

Je utkání na Spartě důležité v boji o titul?

"Titul nemáme úplně ve vlastních rukách, musíme čekat na zaváhání Slavie. Ale uděláme všechno, abychom dostali Slavii pod tlak a neustále je honili. Zápasy se Spartou a Slavií, dneska už i s Baníkem, jsou trošku jiné. Jsou vyprodané stadiony, má to úžasnou fotbalovou atmosféru. Doufám, že i na Spartě uhrajeme takový výsledek, který nás na konci zápasu bude těšit."

Máte za sebou těžký zápas s Jabloncem. Ukazuje se, že liga se víc vyrovnává?

"Jablonec hrál na podzim skupinu Evropské Ligy, uhrál tam spoustu bodů a nehrál vůbec špatně. Ukazuje se, že české kluby dokáží na evropské úrovni konkurovat i jiným zemím. Není to jen o Plzni, Spartě a Slavii, ale i o dalších. Jsou tam Jablonec, Liberec, Baník i Mladá Boleslav."

V čem spočívá aktuální síla Sparty?

"Sparta má na jaře velice dobrou formu, vyhrála všechna čtyři kola a získala 12 bodů. Začíná budovat mužstvo trošku jiným způsobem, než před dvěma lety, kdy vsadila na zahraniční hráče. Teď sází spíš na odchovance. Osobně se mi víc líbí tahle cesta. Doplnit to TOP cizinci určitě ano, ale cesta českých hráčů je pro takový tým přirozenější. Sparta se rozhodla pro náročnější způsob, co se týká trpělivosti, ale určitě jde pro ně o lepší cestu."

V průběhu jara se vám uzdravují marodi. Jaký je stav plzeňského kádru?

"Dlouhodobě je zraněný Krmenčík, který bude k dispozici spíš až od podzimu, možná stihne závěr aktuální sezony. Mimo hru je i Daniel Kolář, u něj se to prodloužilo kvůli operaci, která byla trošku složitější, než jsme si představovali. Kopic už je k dispozici, Hejda bude do 14 dnů také. Kádr se dává pomalu do pořádku. Kvůli kartám občas někdo vypadne, to tak během jara bývá."

Je to důležité i z hlediska psychické pohody hráčů?

"Spíš je to závislé na výsledcích. Hráči, co se uzdravují, musí být trpěliví. Víme, že to z naší strany ještě není úplně ideální, hlavně v ofenzivní části potřebujeme přidat. Je dobře, že se tihle hráči uzdravují a naše síla bude větší a větší."

Těšíte se na Letnou?

"Určitě. Těším se na každý ligový zápas, třeba když jsme přijeli do Opavy, tam byla krásná atmosféra. V posledním období je rivalita mezi námi a Spartou trošku větší, proto je na Letné atmosféra výbušnější. Ale jsou to zápasy, které naplňují diváky, myslím si, že i v médiích to bude hodně sledované."

