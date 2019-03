Rezek o vývoji rivality Plzně se Spartou: Limba zradu neskousne | iSport.cz

On sám mohl být v klidu. A s ním další jako Milan Petržela nebo Daniel Kolář. Když Jan Rezek opouštěl Spartu a šel kopat za Viktorii Plzeň, ještě se to tolik neřešilo. Jenže pozdější případy Petra Jiráčka a Jakuba Brabce už provází zdaleka jiné emoce.

Cítíte sám, jak se rivalita mezi oběma kluby postupem času stupňovala?

„Jasně, protože na začátku ta rivalita nebyla vůbec žádná. Tedy kromě toho, že zápasy se Slavií a Spartou byly pro všechny kluky vždycky svátek. Rozdíl byl v tom, že nás přišlo do Plzně jednu chvíli hodně takových, jak bych to řekl... (přemýšlí) No, nechtěných. Tak jsme se chtěli ukázat.“

Ale jen o tom už to dnes dávno není.

„Jak se začaly v Plzni vyhrávat trofeje, tituly, hrála se Liga mistrů, kdežto Sparta na tohle čekala a čekala, tak jsme se jí asi začali zajídat. Vzniklo to z jakési žárlivosti Sparty vůči nám, v podstatě na co Viktorka sáhla, to se jí povedlo, zatímco Sparta zkusila velké množství projektů, které se ne vždycky zdařily. Do jisté míry to asi chápu, provinční klub, který vznikl skoro z ničeho, začal být úspěšný a najednou byl na vrcholu.“

Vás se tedy v létě 2008, když jste přicházel do Viktorie, ještě žádné velké emoce netýkaly, že?

„Vůbec žádné. My všichni, kteří jsme tam tehdy ze Sparty šli, jsme měli nálepku nechtěných hráčů, ale charakterově jsme si všichni hned sedli. Samozřejmě pomohly tomu příchody pana Paclíka, železná ruka pana Šádka, a taky trenér Jarda Šilhavý, který stál u toho úplného začátku. Možná, kdyby dostal víc času, sedlo si to i pod ním, na druhou stranu ta trenérská změna, kdy přišel Pavel Vrba, se nakonec pro budoucnost Viktorie ukázala jako úplně zásadní.“

Jak jste se s klukama bavili v plzeňské kabině o Spartě?

„Všichni jsme věděli, na čem jsme. Že jsme se kromě Pavla Horvátha na Letné pořádně nikdo neprosadil. Ale nikdo nebyl zatrpklý, nenavážel se do Sparty.