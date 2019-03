Kočí vychytal penaltového mága Komličenka: Tušil jsem, kam to kopne | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Příbram: A opět připravený Kočí! Tentokrát to zkoušel střídající Ladra, ale an ten na příbranského gólmana nevyzrál VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 86. Ladra, 88. Mešanović Hosté: Sestavy Domácí: Šeda – Křapka (86. Mašek), Hájek, Jugas, Fulnek – Hubínek, Bucha (58. Ladra) – Přikryl, Matějovský (C), Wiesner (14. Mešanović) – Komličenko. Hosté: Kočí – Nový, Kingue, Kodr, Antwi – Mingazov (75. Voltr), Květ, Tregler, T. Jablonský – Matoušek – Fantiš (C) (83. Keita). Náhradníci Domácí: Stejskal, Mašek, Ladra, Takács, Mešanović, Klíma, Provazník Hosté: Švenger, Polidar, Průcha, Skácel, Keita, Voltr, Hlúpik Karty Hosté: Antwi, Nový, Antwi, Mingazov, Kingue, Tregler Rozhodčí Petr Ardeleanu – Jakub Hrabovský, Petr Kotalík Stadion Adidas Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2832 diváků

Jak moc prohra mrzí, když jste v oslabení dlouho drželi remízu?

„Hodně, ale bylo to těžké utkání. Brzy jsme dostali červenou kartu, svým způsobem nás to semklo. Snažili jsme se ubojovat dobrý výsledek. Dělali jsme, co jsme mohli, bohužel to nestačilo. Dostali jsme gól těsně před koncem, proto to možná mrzí víc. Makali jsme, co se dalo, všichni do toho dali všechno. Klobouk dolů před klukama.“

Šlo s gólovou střelou Tomáše Ladry něco dělat?

„Každý gól se dá chytit, dá se mu nějakým způsobem zabránit. Ale bylo to pro mě složité. Předtím tam byl nějaký závar, to jsme měli odvrátit, odkopnout někam do bezpečí a byl by klid.“

Nikolaj Komličenko proti vám neproměnil pokutový kop. Připravoval jste se na něj speciálně?

„Jo, máme v týmu trenéra, který se zajímá o to, kdo kam kope. Včera mi to poslal a podle toho jsem se zařídil. Tušil jsem, kam to kopne.“

Měl jste i štěstí, pomohla vám tyč…

„Ale hlavně jsem si sáhnul. Měl jsem však i štěstí, že to šlo do tyče a odrazilo se to i k našemu hráči, který to pak mohl odkopnout.“

Penaltový zákrok jste měl blízko. Jak jste ho viděl?

„Rozhodčí písknul, jak písknul. Nedalo se s tím nic udělat. Penalta asi byla, rozhodčí takhle rozhodl.“

Jaké jste měli pokyny, když jste byli v deseti?

„Chceme pořád vyhrát, i když jsme hráli v deseti. Museli jsme vzít, že jsme v oslabení. Boleslav nás tlačila, škoda.“