Dostali jsme ránu do hlavy. Sparta nás přejela, uznal Havel po výbuchu | iSport.cz

Je to velká komplikace v boji o titul? Slavia vám může znovu odskočit na šest bodů.

„To ukáže čas. Samozřejmě jsme zde chtěli bodovat, to se nepovedlo. Slavia má teď nějaké karty v ruce, je před námi ještě několik zápasů a ty budeme chtít samozřejmě vyhrát.“

Jak těžké pro vás bylo naskočit do zápasu ve 13. minutě místo zraněného Radima Řezníka?

„Těžké, nečekané. Dostali jsme gól, Sparta byla ve varu. Musel jsem se nějak adaptovat, bohužel nejsem ani sám se sebou spokojen. Jsem z toho zápasu hrozně zklamanej, je to hořké. Asi každý z nás si to představoval úplně jinak. Prohráli jsme 0:4 a je třeba říct, že naprosto zaslouženě, Sparta hrála výborně, přejela nás. Hrozně mě to mrzí, nevím, co k tomu říct. Dostali jsme velkou ránu přes hlavu, musíme se z toho oklepat a udělat tři body v Teplicích.“

V čem vidíte příčiny těžké porážky?

„Těžko říct, to si asi ukážeme pak na videu. Určitě jsme nechytli úvod, vlastně celý první poločas. Škoda, že se nám nepodařilo ve druhém snížit a Spartu trochu znervóznit. Ale bylo to od nás málo, musíme předvést úplně jiný výkon, pokud chceme pomýšlet na body na Spartě.“

Proč se v soubojích Slavie, Sparty a Plzně tak výrazně daří domácím týmům?

„To bych taky rád věděl. Věděli jsme, že nás zde čeká bouřlivá atmosféra a bohužel jsme to nezvládli. Nevím vůbec, čím to je, ale máte pravdu, že poslední dobou to takhle dopadá. Připravovali jsme se na to, chtěli jsme, aby to nedopadlo přesně jako na Slavii a v Jablonci, ale bohužel byl poločas opět 0:2, to samé v Záhřebu... Nechytneme vždycky úvod utkání a pak se v tom nějak plácáme. Musíme se z toho oklepat a teď v Teplicích předvést úplně, ale úplně jiný výkon.“

Takže na vás dolehla atmosféra?

„Myslím si, že máme velice zkušené mužstvo, takže o atmosféře to určitě není. Naopak, hráč se na takové zápasy těší, takže je pak z toho ještě víc zklamaný, že to takhle dopadne.“

Co říkáte řádění vašich fanoušků, jejichž sektor nakonec musel být předčasně vyklizen?

„To není na mně, abych to komentoval, ani pořádně nevím, co se tam stalo.“

Není to ostuda na hřišti i v hledišti?

„Pro nás je to především ostuda výsledková a herní, to je pro mě priorita. Dění mezi fanoušky nebudu komentovat.“

Co jste dělali v kabině po dobu, kdy se nehrálo?

„Člověk se musí nějak udržet v nějaké teplotě, protože jsme věděli, že zbývá dohrát ještě deset jedenáct minut. Bohužel už jsme nesahali po nějakém výsledku a nakonec jsme ještě dostali gól, takže špatný.“

