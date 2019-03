Sáček: 50. zápas v lize a první gól. Takhle přejet Plzeň? Užíváme si to | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10. Hložek, 29. Kanga, 68. Sáček, 90+10. Pulkrab Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Chipciu, Štetina, Costa, Matěj Hanousek – M. Frýdek, Sáček – Dočkal (C), Kanga (90+4. V. Kadlec), Hložek (81. Moberg Karlsson) – Tetteh (69. Pulkrab). Hosté: A. Hruška – Řezník (13. M. Havel), R. Hubník (C), Pernica, Limberský – Procházka, Hrošovský – Kayamba (59. Hořava), Pačinda, J. Kovařík – Chorý (73. Beauguel). Náhradníci Domácí: Heča, Plechatý, Moberg Karlsson, Pulkrab, Kadlec, Drchal, Civić Hosté: Kozáčik, Hořava, Brabec, Beauguel, Petržela, Havel, Čermák Karty Domácí: Kanga, V. Kadlec Hosté: J. Kovařík, Chorý, J. Kovařík Rozhodčí Pechanec – Pospíšil, Dobrovolný Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 16 110 diváků

Bylo tohle ze strany Sparty ideální představení?

„Myslím si, že se to tak dá říct. Výsledek je úžasný a i předvedená hra byla kvalitní. Přesně takhle se chceme prezentovat v každém zápase.“

Čekali jste, že Plzeň doma takhle přejedete?

„Určitě ne. O to víc si to nyní užíváme. Každé vítězství oslavujeme, ale domácí nad Plzní obzvlášť.“

Vy jste v jubilejním 50. ligovém startu vstřelil svůj první ligový gól. To bude chtít také oslavu, ne?

„Je to hezký, ale u mě převažuje radost z výhry. Takhle jsem to měl prostě vždycky. Pro mě je tým víc než individuality, ale samozřejmě za první gól v lize jsem rád.“

Sparta má na jaře jen samé výhry, ale tato proti Plzni je asi nejcennější, že?

„Každá výhra pro nás má váhu. Předchozí zápasy jsme zvládli týmově, herně to nebylo takové, jak bychom si představovali, ale poslední dva domácí zápasy už byly dobré. Takhle chceme hrát pořád.“

Na druhou Viktorii nyní ztrácíte osm bodů. Věříte, že se to dá ještě dohnat?

„Naděje určitě existuje. Osm bodů se sice může zdát hodně, ale podle se to dá stáhnout.“

Do sestavy se vrátil Guélor Kanga. Dá se říct, že to byl od trenéra klíčový tah?

„Asi jeden z klíčových. Přihrál na gól, proměnil penaltu, takže se jeho zařazení povedlo.“

