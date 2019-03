Šestnáctiletý Hložek zlomil Plzeň i rekord: Šel mi mráz po zádech | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Plzeň: Hložek z otočky odjistil skákavou bombu, protáhl Hrušku VŠECHNA VIDEA ZDE

Co jíte? Protože na hřišti nevypadáte jako šestnáctiletý hráč.

„Nic speciálního, jím úplně normálně.“ (směje se)

Znát je i vaše vysoké sebevědomí, nebojíte se. To nejste ani trochu nervózní?

„Před zápasem jsem docela dost nervózní byl, abych se přiznal. Ale od prvního hvizdu to ze mě spadlo a byl jsem v klidu. Potom mě ještě víc povzbudila vstřelená branka. Možná jsem víc nervózní z tohoto rozhovoru.“ (směje se)

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 4:0. Letenská demolice! Duel poznamenaly nepokoje fans Viktorie Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Nemusíte. Pomohl jste k vysoké výhře nad Plzní 4:0, Letná vyvolávala vaše jméno…

„To bylo krásné, skvělý pocit. Byl jsem v euforii a šel mi mráz po zádech.“

A stal jste se nejmladším střelcem v české lize.

„Ani jsem o tom nevěděl, myslel jsem, že mi ten rekord utekl už v zápase s Baníkem. Ale je to krása a odměna za moji tvrdou práci.“

Nejmladší střelci v historii první ligy: 1. Adam Hložek (16 let, 7 měsíců), 2. Tomáš Pilík (16 let, 7 měsíců), 3. Václav Kadlec (16 let, 11 měsíců).

Sparta - Plzeň: Letenští vedou, po Kangově centru se trefil Hložek! 1:0 720p 360p REKLAMA

Čekal jste, že se zapracujete do sestavy Sparty takhle rychle?

„Samozřejmě že nečekal. Je to velká čest. Možná se to někomu může zdát i jako velký skok, ale zatím ho zvládám. Ale není to pouze o mém výkonu, hodně mi pomáhají zkušenější spoluhráči.“

Dá se říct, že nasazení zleva vám proti Plzni svědčilo?

„Je to tak. Z levé strany jsem si mohl navádět balon na střelu pravou nohou. Párkrát se mi to i celkem povedlo a jednou mě Hruška krásně vychytal. Jsem strašně rád za to, jak mi zápas vyšel.“

Vše o Spartě ZDE>>

Klíčové byly také vaše souboje s Radimem Řezníkem. Z prvního odešel se zraněním, podruhé vám umožnil skórovat.

„Věděl jsem, že mi půjde do těla, ale vůbec nevím, co se u té lajny stalo. Ještě jsem to neviděl… Z gólu mám pochopitelně radost (usmívá se). Ale musím poděkovat i fanouškům, kteří vytvořili skvělou atmosféru a tím nám pomohli. Stejně jako dvě rychlé branky.“

Hložek načal Plzeň a zářil: Děkuju trenérovi za šanci 720p 360p REKLAMA

Bylo to dokonalé potvrzení jarního vzestupu Sparty?

„Jednoznačně. Výhru 4:0 jsme nečekali a jsme za ni vděční. Je vidět, že jsme v zimní přestávce hodně pracovali na taktice a také nám, myslím si, pomohl příchod Bořka Dočkala. Teď to všechno šlape. Musíme být ale dál trpěliví a podobný výkon zopakovat i v dalším kole proti Olomouci.“

Sparta - Plzeň: Hložek si seběhl doprostřed a střílel těsně nad 720p 360p REKLAMA

Ščasný: Vidíte, že jsem Kangu neodepsal. S Dočkalem si vyhoví 720p 360p REKLAMA