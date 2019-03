Fillo náhradník? Po šesti letech v lize! Popsal, jak poznal, že to přijde | iSport.cz

Ligový kádr rovná se mix různých fotbalistů. Patří do něj tradiční náhradníci, hráči na pomezí základní sestavy, důležité opory a pak ti nepostradatelní. Do posledního ranku spadá už pět sezon i Martin Fillo, který za tuto dobu vynechal jen čtrnáct zápasů. Důvodem absence byl vždy zdravotní problém či trest za žluté karty. Na lavičce až do minulého pátku neseděl v Česku šest let.

„Takové statistiky nesleduji, takže jsem o tom vůbec nevěděl. Je to zajímavé, ale nemyslím si, že jsem nějaká rarita. Spousta hráčů to takhle má celou kariéru, takže bych z toho nedělal vědu,“ usmívá se Fillo při žádosti o rozhovor, když se o své bilanci poprvé dozví.

Šťastnější část fotbalistů si užívá dlouhodobý pobyt v základní jedenáctce. Že by se však jednou za čas z důvodu šetření, horší formy či ne úplně stoprocentního stavu neposadili na lavičku? A gólmanské jedničky že by jednou za čas nepustily chytat kolegu? To je opravdu unikát. I plzeňská stálice David Limberský či železný muž Bohemians Martin Dostál si výjimečně odfrknou.

Ne však Fillo. „Měl jsem štěstí na zdraví a na to, že jsem vždy hrával v základu. Pak jsem si v Plzni zkusil lavičku a nebylo to nic příjemného. Od té doby jsem se ještě víc zakousl a snažím se pracovat na sto procent,