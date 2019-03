Karviná v krizi. Takhle prohrávat? To se mi v kariéře nestalo, mrzí Moravce | iSport.cz

Trenér Hrnčár říkal, že když jste šli z kabiny, viděl pozitivní energii, připravenost. Kde se to ztratilo?

„To já viděl taky. I na tréninku to bylo dobrý, bavili jsme se s klukama, že to mělo náboj, všechno. Měl jsem z toho dobrý pocit, že jsme udělali všechno, že to vyjde. A vidíte, přijde druhá minuta a prohráváte 0:1.“

Navíc se vám to stalo podruhé za sebou...

„Právě. Proto jsme si říkali, že se to nemůže stát. Jak jsme stáli v kruhu před zápasem, znovu jsme si říkali, že to se nesmí opakovat. Že musíme makat od obrany. To jsme si říkali celý týden. A bim, druhá minuta, gól. První poločas byl špatný. To se mi snad nestalo za celou kariéru, abychom v poločase prohrávali 0:3. Pak už je těžké něco vymýšlet. Lidi naštvaní, tomu rozumím, nedaří se. Už to bylo o tom, abychom to dohráli. Sílu na otočení, nebo zremizování, jsme neměli. To by muselo být sakra štěstí.“

Je na vás už psychická deka?

„Je to špatný. Musíme se odrazit od nuly vzadu. My s nulou hráli naposledy v říjnu na Bohemce, což je půl roku. To nejde! Musíme makat jako tým dozadu. Od útočníka, přes záložníka... Musíme všichni i dozadu makat na sto procent a odehrát to s nulou. Když se to jednou povede, tak myslím, že nějakého góla dáme. Když pokaždé dosteneme góla, je něco špatně. Musíme obrannou fázi změnit.“

Teď jste neměli už ani dopředu šance...

„Když od začátku prohráváte, snažíte se, nejde to, dostanete na 0:2, je to těžké. Křeč.“

Máte osm bodů ztrátu na čtrnácté místo, je to už o tom, se vyhnout poslední příčce a přímému sestupu?

„Ještě je kolik zápasů? Sedm, ne? Pořád je ve hře 21 bodů a pak dalších pět zápasů. Zápasů je hodně, soupeře taky máme hratelné. Ale to si říkáme od Opavy. Měli jsme doma Opavu (1:1), doma Teplice (1:1), to se dalo všechno zvládnout. Jenže jsme to nezvládli, jsme tam namočení a bude to boj do posledního kola. Chceme, makáme, bojujeme, ale nejde to. Asi si budeme muset v týdnu sednout, udělat večeři, namotivovat se. Ukázat si chyby, začít úplně jinak.“

V příštím kole vás čeká poslední Dukla, bude to klíčová bitva?

„Pro nás už byl tenhle zápas s Bohemkou doma hodně důležitý. Nezvládli jsme to, bylo to hodně špatný. Teď si to prostě rozdáme s Duklou příští pátek. Musíme se připravit, zvednout se. Nikdo jiný to za nás neodehraje.“

Nesráží vás hodně změn v kádru?

„Není to tak, že by nám to noví hráči nějak kazili. Obměna byla velká, asi to bude znát na našem herním projevu, že si to tolik ještě nesedlo. Ale nemyslím si, že to je tím, že přišlo hodně hráčů. Jsou to dobrý kluci, nejsou namistrovaní, taky už bojují za Karvinou. Máme společný cíl a musíme to zvládnout.“

Nechybí vám v kabině po odchodu emotivního Janečky a při zranění Dreksy lídr a motivátor?

„Možná máte pravdu, že nám chybí takový ten hajzlík, který by nás trochu vyhecoval. Lídr kabiny. Já jsem tam sice nejstarší, měl bych to dělat já, snažím se. Ale moje povaha taková moc není. Snažím se hecovat, Wagi (Wágner) a Buďa (Budínský) taky, ale zatím mi to moc nejde. Podle toho, jak to vypadá.“

