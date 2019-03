Fanoušky chápu, ale pyro bezvýhradně NE, říká policejní expert | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Plzeň: Zápas je přerušen, policie zasahuje proti fanouškům Viktorie VŠECHNA VIDEA ZDE

Zapadá incident plzeňských fanoušků na Letné do událostí, s nimiž se setkáváte v posledních letech? Nebo se vymyká?

„Nepochybně jde o záležitost, která není nijak výjimečná. Jen v právě probíhající sezoně jsme zaznamenali několik podobných incidentů, kdy fanoušci vhazovali pyrotechniku do okolních sektorů. Jako příklad lze uvést poslední utkání Sparty s Baníkem, kde jen díky duchapřítomnosti a ostražitosti jednoho z pořadatelů nedošlo k vážnějšímu zranění. Nebo podzimní zápas Slavie v Liberci, kde hostující fanoušci rovněž házeli pyrotechniku na hlavní tribunu. Vhazování světlic, dělbuchů či stroboskopů na hrací plochu je pak ještě častější. V evropském kontextu však nijak nevybočujeme, naopak se v zahraničí můžeme setkat s ještě horšími projevy. Stačí si vzpomenout na utkání Ligy mistrů z listopadu 2018 mezi AEK Atény a Ajaxem, kde fanoušci použili tzv. Molotovův koktejl.“

Provádí police běžně při velkých zápasech dlouho před začátkem pyrotechnický průzkum, aby bylo zřejmé, že světlice či dělbuchy následně pronesli fanoušci?

„Ano, policie standardně provádí tzv. pyro prohlídku stadionu zpravidla několik hodin před utkáním. Smyslem takových kontrol je odhalení nejen zábavní pyrotechniky, ale případně i nástražných výbušných systémů. V podzimní části se nám při jedné takové kontrole podařilo zajistit asi osmdesát kusů zábavné pyrotechniky.“

Je prvopočátek problémů v tom, že pořadatelé pronesení pyrotechniky nezamezí?

„Samozřejmě by bylo ideální, kdyby pořadatelé byly schopni odhalit sto procent pyrotechniky při vstupu na stadion, ale to by fanoušci museli být podrobeni důkladné osobní prohlídce, jaké podstupujeme například na letišti. A přiznejme si, že to není v podmínkách fotbalu úplně možné. Roli zde hrají faktory jako stres, dav, agrese, ale i technické vybavení, vyškolení a tak dále. Představte si, že před vámi stojí dav tisíce fotbalových příznivců patnáct minut před výkopem a všichni se dožadují urychleného vstupu. Řvou, jsou podráždění, zkrátka vyvíjí na vás tlak. V takové situaci dřív nebo později ostražitost ztratíte a pyrotechniku snadno přehlédnete. V mnoho případech se jedná o úmyslnou strategii fanoušků, jak na stadion dostat zakázané předměty, případně se dovnitř dostat bez vstupenky. Pyrotechnika se na stadion dostává například v intimních partiích, pronášejí ji ženy, nebo ještě hůře si fanoušci pomáhají jinými cestami, jako je zásobování. V některých zemích se při vstupech na stadion využívají speciálně cvičení psi.“

Použití pyrotechniky je časté, jsou tedy obecně prohlídky nedostatečné?

„Jak jsem uvedl, prohlídky rozhodně nejsou ideální, ale v tom hlavní příčinu používání těchto výrobků v hledišti nespatřuju. Objel jsem stadiony po celé Evropě a měl husí kůži, když jsem viděl jednotně skandovat tisícihlavé davy na tribunách bez užití pyra na Atlétiku Madrid, Benfice Lisabon, v Dortmundu... V Česku existují rovněž tábory, které předvádí kvalitní support, viz Tribuna Sever, fans Baníku, Sparty, bohužel zpravidla za využití zakázaných výrobků.“

Proč je pyro na stadionech vyloučeno? Jsou okolnosti, za nichž by mohlo být tolerováno?

„Do jisté míry chápu fanoušky, že pyrotechnika může dokreslovat atmosféru na stadionu, ale z bezpečnostního hlediska jsem bezvýhradně proti. Podle studie o používání pyrotechniky, kterou si nechalo vypracovat sdružení fanoušků Football Supporters Europe společně s UEFA, neexistuje bezpečné použití pyrotechniky na stadionech. Každý výrobek má stanoveny bezpečné podmínky použití, kterých těžko v prostoru fotbalové tribuny dosáhnete.“