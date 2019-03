LIGOVÝ INSIDER: Hložek? Neskutečný! A Král může vládnout i v „repre“ | iSport.cz

Alex Král (třetí zprava) se otáčí za míčem, který dostal do sítě Sevilly šťastným zásahem klíční kostí • Reuters

Slávista Alex Král byl díky svým zdařilým výkonům poprvé nominován do reprezentačního áčka • ČTK

Dva velké talenty právě hýbou českým fotbalem. Jeden je sparťan, druhý slávista. Teprve šestnáctiletý Adam Hložek se blýskl svým prvním ligovým gólem ve šlágru s Plzní (4:0), jímž se stal nejmladším střelcem v historii nejvyšší soutěže. O čtyři roky starší Alex Král zase dostal premiérovou pozvánku do reprezentace. „Musím říct: Hložek, to je něco neuvěřitelného,“ tvrdí o prvním ze jmenovaných bývalý reprezentant Martin Jiránek ve svém pořadu LIGOVÝ INSIDER na serveru iSport.cz. „A Král? Ten si to zaslouží?“ dodává.