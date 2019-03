Teplický hrdina Moulis: Kdy jindy Plzeň sestřelit? Vyslyšel kouče a rozhodl | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Teplice - Plzeň: Hora se dostal přes Hubníka a bravurně překonal Hrušku, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Tři body proti mistrovi… To je asi nadplán, ne?

„Přesně. Myslím si, že před zápasem nám nikdo moc nevěřil. Mohli jsme jen získat. To se nám povedlo. Teď to jen potvrdit se Slováckem.“

Co říct k cennému skalpu?

„Fantazie. Do zápasu jsme vstoupili dobře, Plzeň jsme zaskočili. Vyvrcholil z toho vedoucí gól Kuby Hory, posléze jsme přidali druhý. Po změně stran nás Plzeň zmáčkla, jen jsme bránili. Ale zvládli jsme to a jsme strašně šťastní.“

Při druhém gólu ze standardní situace jste Plzeň hodně překvapili, souhlasíte?

„Byl to signál, který jsme cvičili na soustředění na Kypru. V týdnu jsme se na to zaměřili a vyšlo to. Vzešel z toho hezký gól.“

Jak probíhala komunikace před standardkou?

„Já jsem mu (Jakubu Horovi) řekl, že to takto zahrajeme. Kuba nejdřív vůbec nevěděl, jak to zahrajeme, tak jsem se s ním domluvil (úsměv). Jindras (Martin Jindráček) mi to parádně sklepl, já si balón převzal v náběhu. Na přední tyči byl prostor, tak jsem to tam dal.“

Vítězný gól jste dal i na Spartě. Stáváte se tak specialistou na velké kluby?

„Ne. Je to jen shoda náhod, že šlo o Spartu, pak o Plzeň. Teď to vyšlo mě. Je jedno, jestli rozhodnu já, nebo třeba Kuba Hora. Celý tým si zaslouží palec nahoru, všichni jsme makali a vyhráli jsme.“

Vtloukal vám v týdnu trenér hodně do hlavy, že Plzeň po zpackaném šlágru na Letné není v pohodě?

„Ano, přesně tak. Trenér říkal, že nejsou v pohodě. Kdy jindy je sestřelit, než teď po debaklu na Spartě. Že teď je ta pravá chvíle. Měl pravdu. Je ale pravda, že Plzeň měla hodně šancí. Výborně chytal Tomáš Grigar, který nás podržel. Je to super.“

Mohla hrát špatná forma roli v tom, že byla Viktoria nervózní v zakončení?

„Určitě. Když to lepí, tak vám do brány může padnout všechno. Pokud jste v útlumu, tak můžete mít dvacet šancí, a nedáte gól. Oni dnes měli aspoň osm gólových příležitostí, dali jen jeden. Asi platí, že jsou v útlumu, ale to je jejich věc. My se soustředíme na sebe a jsme strašně spokojení, že máme tři body.“