Karafiát po Zlínu: Výhra o gól? Asi jsme impotentní. Hrajeme o padáka i Evropu | iSport.cz

Výhra je pro další průběh soutěže klíčová, že?

„Ano, je nesmírně důležitá. Předchozí utkání jsme odehráli dobře, ale nedařilo se nám výsledkově. Tentokrát se nám povedl první poločas, druhý až tak kvalitní nebyl, nicméně máme tři body, což je to nejdůležitější.“

Opět jste z velkého množství šancí vytěžili jen jednu branku. Čím si mizernou koncovku vysvětlujete?

„Nevím. Asi jsme impotentní.“

Vy jste pálil tentokrát velmi často.

„Měl jsem dost prostoru, takže jsem se dostával i do střelby. Trenér mi říká, ať to zkouším. V Olomouci mi to vyšlo, když gólman neudržel míč a Libor Kozák ho dorazil. Kdybych teď svou druhou střelou, co šla vedle, trefil bránu, mohlo to být také zajímavé. Zatím mi chybí přesnost.“

Prosadil se opět Libor Kozák. Pomáhá týmu hodně?

„Libor nám pomohl, proti Zlínu dal velmi důležitý gól. Pomáhá nám a my zároveň pomáháme jemu. Myslím, že nám to zatím plus minus klape, samozřejmě by ale gólů mohlo být víc. Nemáme jich vstřelených moc, ale jsme rádi, že to Liborovi střílí.“

Z pohledu defenzivy musíte být po zápase spokojení.

„Bylo to dobré. V devadesáté minutě měl soupeř gólovku, ale nějak jsme to zahasili. Vždy dostáváme branku z jedné, dvou šancí soupeře, takže tentokrát bylo klíčové, že jsme udrželi nulu.“

Jak vypadala nepřehledná situace a největší šance soupeře z nastavení, při které byli Zlínští na dostřel brány?

„Upřímně vůbec nevím, už si to nějak nepamatuji. Vím jen, že přijel do vápna na saních Honza Mikula a odvrátil to (směje se).“

V tabulce jste snížili ztrátu od vysněné šesté příčky na dva body.

„Ano, ale na druhou stranu pořád číhá hrozba ze spodních pater. Stále můžeme hrát o padáka i Evropu. Je to nevyzpytatelné, a proto se snažíme dát do každého zápasu maximum, abychom byli nahoře, což je náš cíl.“