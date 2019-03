Kozák dal krásný gól, mohlo jich být víc. Svou hranici ještě nepřekročil | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Zlín: Kozák dostal trochu prostoru v pokutovém území a nezaváhal, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Opět jste skóroval, na kontě máte čtyři góly. Mohlo jich být ale ještě víc, že?

„Určitě. To ví každý, ale s kluky to asi řešit po takovém zápase nebudeme. Bylo to dost ubojované, klíčové jsou tři body. Vážíme si jich, po mentální stránce nám hodně pomohou. Máme teď 14 dní na to, abychom se co nejlépe připravili na Slavii.“

Jak gólová situace vašima očima vypadala? Neměl jste jednoduchou pozici, zakončil jste ale precizně.

„Balon propadl po centru Romana Potočného mezi Radimem Breitem a jedním ze zlínských stoperů. Zůstal mi pod nohou, snažil jsem se ho jen nacpat k tyči a celou melu přede mnou obstřelit. Naštěstí to vyšlo a nakonec se míč ještě krásně odrazil o tyč. Jsem rád, že jsem pomohl týmu. I když jsme neodehráli tak krásné utkání, jako byly některá předchozí, ukopali jsme tři body a to je hlavní.“

V závěru jste se radoval podruhé, ale gól vám nakonec vzal ofsajd.

„Je to škoda, mohli jsme to vymyslet líp. Počítal jsem s tím, že si dá Radim Breite s míčem ještě dotek a tím pádem se vyrovnám a vymaže se ofsajd. Ale na druhou stranu jsem mohl také počkat. Oba jsme to trochu spískali. Je důležité, že nás to nestálo body.“

Angažmá ve Slovanu se zatím z osobního hlediska musí hodnotit pozitivně, že?

„Základ je, že se tu cítím dobře. Parta mě přijala, z čehož také plynou góly. Mrzí mě, že v některých zápasech mohly šance vést k většímu počtu bodů, ale to je fotbal. Na to, co bylo včera, se nikdo neptá… Každopádně po gólech získávám sebedůvěru, teď je potřeba jít každý zápas herně nahoru.“

Už prozradíte, jakou gólovou hranici jste si po příchodu vytyčil?

„Ne, určitě ne (směje se). Ale ještě jsem ji nepřekročil a pořád mi ještě dost gólů zbývá.“