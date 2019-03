Hašek si cení bojovnosti Sparty: Máme v plánu vyhrát už všechno | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 71. Kanga, 77. Kanga Hosté: 45. Falta Sestavy Domácí: Nita – Chipciu, Štetina, Costa, Matěj Hanousek – M. Frýdek (C), Sáček (59. M. Hašek) – Hložek, Kanga, Moberg Karlsson (81. Zahustel) – Tetteh (87. Pulkrab). Hosté: M. Buchta – Sladký (85. Yunis), Jemelka, Beneš, Vepřek (C) – Kalvach – Zahradníček, Plšek (85. P. Dvořák), Houska, Falta (87. Lalkovič) – Nešpor. Náhradníci Domácí: Heča, Plechatý, Hašek, Civić, Pulkrab, Zahustel, Drchal Hosté: Reichl, Lalkovič, Yunis, Dvořák, Chvátal, Polom, Texl Karty Domácí: M. Frýdek, Costa, Kanga Hosté: Houska, Sladký, Beneš, Nešpor, Plšek, Nešpor Rozhodčí Ardeleánu – Moláček, Fišer Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 11 307 diváků

Bylo to vydřené vítězství?

„Dostali jsme se do nepříjemné situace tím, že jsme v poločase prohrávali 0:1. Ale myslím si, že ve druhé půli jsme znatelně přidali a tlak, který jsme si vytvořili, byl, aspoň z mého pohledu, relativně velký. Nakonec jsme se prosadili ze dvou penalt, vyhráli jsme a máme radost.“ (usmívá se)

Na jaře jste už potřetí dokázali otočit nepříznivý vývoj utkání. To se třeba na podzim týmu tolik nedařilo. Čím to podle vás je?

„Nebudu hodnotit podzim, to jsem v týmu ještě nebyl. Ale to, že se nám to nyní na jaře daří, už o něčem svědčí. Je dobře, že ke kvalitě přidáváme nadstavbu v podobě snahy a bojovnosti. Myslím si, že za góly jdeme, neznervózníme a snažíme se do poslední minuty vyhrát každý zápas.“

SESTŘIH: Sparta - Olomouc 2:1. Letenští mají šestou výhru v řadě, Sigmu srazily dvě penalty a červená Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Nicméně po výhře 4:0 nad Plzní se tohle vítězství nerodilo lehce, že?

„Asi se nedalo čekat, že budeme teď vyhrávat každý zápas 4:0. Já si naopak myslím, že jsme to zvládli po tak těžkém utkání dobře. Ono je to složité hrát po takovém šlágru. Zdánlivě to vypadá, že vás čeká jednodušší zápas, ale ono to tak není. A to není jen o nás. Je to znát i u větších mužstev například v Anglii.“

Nemohla hrát páteční ztráta Plzně roli a nedostala vás pod tlak tím, že jste se jí v tabulce mohli ještě víc přiblížit?

„To určitě roli nehrálo.“

Troufáte si ještě zabojovat o druhé místo, když ztrácíte už jen pět bodů?

„Máme v plánu vyhrát všechny utkání v základní části a poté i v té nadstavbové. A pak uvidíme, na co to bude stačit.“

Sparta - Olomouc: Střídající Martin Hašek pálil těsně vedle. Chyběly centimetry 720p 360p REKLAMA

Jak snášíte, že jste ve Spartě zatím jen střídající hráč?

„Snažím se na tréninku i v zápase pracovat na sto procent a víc pro to asi udělat nemohu.“

Proti Olomouci jste střídání mohl okořenit gólem. Štvou vás zahozené šance?

„To mohl! První šanci jsem trefil dobře, to tam mohlo spadnout, ta druhá, pravačkou, tu už jsem netrefil, přitom to byla velká šance. Zkrátka jsem neprokázal dostatek kvality.“ (směje se).