Hušbauer: Ztráta Plzně byla motivací. Teď udržet náskok do nadstavby | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Příbram - Slavia: Hušbauer se prosazuje hlavou, 0:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Pamatujete si ještě, že jste na tomhle stadionu dal v dresu Příbrami i svůj první ligový gól kariéry?

„Jo, je to deset let zpátky. Vždycky si na to vzpomenu. Taky to bylo hlavou, akorát na druhou bránu. Je to takový můj milník v životě.“

Jak obtížně se rodilo vítězství?

„Byl to těžký zápas na těžkém terénu. Začali jsme dobře, ale postupem času jsme upadali. Nebyl tam potřebný pohyb a kvalita uprostřed zálohy i v útoku. Z toho pak plynuly šance Příbrami.“

Spoluhráči, co procházeli kolem, si stěžovali na kvalitu trávníku. Byl ve špatném stavu?

„Hřiště nebylo ideální. Nebylo pokropené, takže se hůře kombinovalo. I Kolimu (Kolářovi) to tam při prvním zákroku skočilo. Proto jsme pak hráli trochu jednodušeji, spíš dlouhé balony dopředu. Ale pořád jsme neměli tolik odražených míčů a náběhů za obranu.“

Nezatrnulo vám ještě při Ngadeuově hlavičce do tyče vlastní brány a penaltě Příbrami?

„Jo. Soupeř měl příležitosti, my jsme je naštěstí přežili. Těžko říct, jak by se to pak odvíjelo, kdyby vyrovnali. Věřím, že bychom to stejně otočili. Ale platí, že to byl zkrátka těžký zápas se vším všudy.“

SESTŘIH: Příbram - Slavia 0:2. Sešívaní nezaváhali a tabulku vedou o devět bodů Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Na Plzeň máte náskok už devět bodů. Můžete se už začít v kabině bavit o titulu nahlas?

„Všichni víme, že devět bodů je dost. Pořád je tam ale nadstavba, kde nás čeká pět těžkých zápasů. Teď se soustředíme hlavně na to, abychom zbylých pět kol dojeli s náskokem. Až pak přijde nadstavba.“

Bylo po postupu přes Sevillu obtížnější nahecovat se v uzozovkách „jen“ na Příbram?

„Je to určitě těžší, kór po takovém zápase. Ale věděli jsme, co můžeme získat, tím spíš když Plzeň zase ztratila. To byla dostatečná motivace.“

Nevadí vám, že úspěšné pohárové zápasy sledujete jen z lavičky?

„Užívám si to, i když nehraju. Každý by samozřejmě chtěl hrát. Ale já to beru, protože kvalitu máme u všech hráčů a daří se nám.“

Vše o Slavii čtěte ZDE>>>

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 3. Olayinka, 65. Hušbauer Sestavy Domácí: Kočí – Nový, Kodr, Soldát, T. Jablonský – Voltr (81. Polidar), Květ, Tregler, Průcha (79. Kilián) – Fantiš (C), Keita (56. Hlúpik). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu, Zelený (84. Frydrych) – Hušbauer, Král – Olayinka, Baluta (64. Traoré), Zmrhal – Milan Škoda (C) (60. Van Buren). Náhradníci Domácí: Švenger, Duda, Jandera, Hlúpik, Kilián, Polidar, Skácel Hosté: Deli, Frydrych, Kovář, Masopust, Stoch, Traoré, Van Buren Karty Domácí: Průcha, Hlúpik Hosté: Kúdela Rozhodčí Miroslav Zelinka. Asistenti: Tomáš Mokrusch, Petr Antoníček. Čtvrtý rozhodčí: Jan Machálek Stadion Na Litavce, Příbram Návštěva 7132 diváků

Příbram - Slavia: Palič Květ penaltu nedal, když poslal míč vysoko nad! 720p 360p REKLAMA

Příbram - Slavia: Pohroma pro hosty, po konzultaci s VAR nařídil Zelinka penaltu! Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Příbram - Slavia: Hušbauer se prosazuje hlavou, 0:2 720p 360p REKLAMA