Rekordman Vrba: Ještěže jsem si dal hlas. Brückner dokázal víc než já | iSport.cz

„Ještě že jsem sobě dal hlas. To je samozřejmě sranda,“ usmíval se Vrba na tiskové konferenci po skončení pondělního vyhlášení. „Vyplývá to z toho, že Slavia byla úspěšná, Jindra Trpišovský byl oceněný za to, co dokázal se Slavií,“ ocenil kouče pražského rivala.

Víc se ale o aktuálních výsledcích Viktorie bavit nechtěl, v pondělí večer se oceňovalo za uplynulý kalendářní rok. A ten Plzeň zvládla. Na jaře došla k titulu, na podzim uspěla v Lize mistrů, kde porazila CSKA Moskva i AS Řím a skupinu dokončila na třetím místě.

„Já asi vyhrál kvůli tomu, že jsme vyhráli titul a postoupili do Ligy mistrů. Tam jsme uhráli sedm bodů, což pro nás byl historický úspěch, to možná rozhodlo. Všichni ale víme, že ta soutěž by spíš měla být hodnocená za podzim až jaro, ne systémem jaro – podzim. Měl by se oceňovat spíš výsledek za sezonu, kterou hrajete, než za kalendářní rok,“ uvedl Vrba.

Plzeňský kouč ovládl anketu už poosmé za posledních devět let a překonal rekord legendárního Karla Brücknera. „Nechtěl bych se přirovnávat k panu Brücknerovi, který toho dokázal strašně moc, na národní úrovni dovedl mužstvo k obrovským úspěchům, medaili. Není to správné přirovnání, dokázal toho určitě víc, než já,“ pravil skromně Vrba.

V zimě oslavil 55. narozeniny, v Plzni se sehraným kolektivem opět dosáhl skvělých výsledků a pomohl klubu vydělat stamiliony v evropských pohárech. „Ještě mám pár let do důchodu, takže musím pracovat,“ usmíval se kouč s tím, že končit s trénováním nehodlá. „Rád bych ještě zažil Ligu mistrů, to je naprosto mimořádná soutěž,“ vyzdvihl jednu z hlavních motivací.

Srovnávat jednotlivé roky, za které byl oceněný nejlepším trenérem v Česku, příliš nechtěl. „Vážím si každého úspěchu s Plzní z období, které začalo někdy před osmi, devíti lety a šli jsme výrazně nahoru,“ dodal Vrba.

Obhájce titulu si před reprezentační pauzou přidělal problémy. Plzeň poprvé v sezoně prohrála dvě utkání za sebou – na Spartě (0:4) a v Teplicích (1:2). „Mrzí nás, že nám Slavia utekla na devět bodů, ale spousty našich hráčů pořád mají kvalitu. Snažíme se tým doplňovat mladými. Někteří hráči v Plzni zůstávají, někteří stárnou a podle nějakých názorů měli dávno skončit kariéru. Jsem rád, že se tomu brání a fanoušky Plzně utvrzují v tom, že fotbal hrát umí,“ bránil svůj tým.

Fotbalista roku Vaclík: Byl jsem naměkko! Čechína asi nedoženu. 720p 360p REKLAMA

V čem přišly fotbalové hvězdy a jejich drahé polovičky na vyhlášení Fotbalisty roku? 720p 360p REKLAMA