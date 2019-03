Starty cizinců v lize: Kiselův rekord se třese, teplický hráč se blíží | iSport.cz

Nedávno se stal bosenský záložník Admir Ljevakovič rekordmanem samostatné české nejvyšší soutěže. Viděl totiž jako první fotbalista jubilejní stou žlutou kartu. To asi není statistický zápis, na který by byl nějak zvlášť hrdý, do konce sezony si ale může zapsat ještě jeden – je poměrně reálné (pokud se nevykartuje), že by se mohl dotáhnout na špici historického žebříčku podle počtu odehraných ligových utkání mezi zahraničními hráči. Podívejte se na pětici cizinců, kteří toho odkopali na českých trávnících nejvíc.

5. Alexandre Mendy – 207 utkání

V roce 2003 se objevil v Příbrami francouzský útočník Alexandre Mendy a v české nejvyšší soutěži pak působil až do roku 2011. Ve středočeském klubu odehrál dvě a půl sezony, následně odešel do Mostu, kde strávil dva roky, než zamířil na svou poslední českou štaci do Mladé Boleslavi. Během osmi let patřil ve všech týmech do základní sestavy, takže mu ligové starty utěšeně přibývaly na kontě. Než v roce v roce 2011 odešel do anglického Chesterfieldu, stihl odehrát 207 střetnutí, ve kterých dal 24 gólů.