Wilczek: Vyřazení Julínka a Proskeho? Signál ostatním sudím, chyb bylo moc | iSport.cz

Komisi rozhodčích zatím jaro moc nevoní. S výkony svých svěřenců není spokojená a dva z nich, Zbyněk Proske a Pavel Julínek, to odnesli vyřazením z listiny. Martin Wilczek, odborný šéf Chovancova týmu, tvrdí, že nahnuto mají ještě další čtyři arbitři.

Proč jste sáhli k poměrně radikálnímu kroku, tedy vyřazení dvou rozhodčích?

„Už před delším časem jsme se shodli, že před seminářem, který nás čeká příští týden, uděláme hodnocení první části jarních zápasů. Nebyli jsme spokojeni s výkony více rozhodčích, ale především u těchto dvou jsme se shodli, že jejich výkonnost v současné době neodpovídá našim požadavkům na první a druhou ligu. Už na podzim jsme s nimi nebyli úplně spokojení, ale základem pro jejich vyřazení byly jarní neuspokojivé výkony.“



Které situace jim především vyčítáte?

„Pan Julínek ve třech jarních utkáních, která pískal, udělal tři hrubé chyby. Nenařídil penaltu po zákroku na boleslavského Komličenka, přehlédl faul na červenou kartu v podání zlínského Poznara a naposledy chybně nařídil penaltu pro Duklu v utkání proti Karviné. Pan Proske chybně nařídil v nastaveném čase penaltu pro Zlín v zápase s Duklou a přehlédl penaltu pro Spartu v duelu proti Bohemians.“



Zrovna tato penalta – Dostálovo stažení Chipcia mimo hlavní dění – byla ovšem pro sudího hodně těžká…

„Žádná situace není lehká. I pan Julínek mi říkal, že pořádně neviděl. My jsme ovšem dospěli k závěru, že je zapotřebí něco změnit. Nepřijali jsme pouze tato opatření, ale i řadu dalších. U dalších čtyř rozhodčích jsme rovněž zvažovali jejich vyřazení, nakonec jsme se však rozhodli pro pohovory. Dále jsme rozhodli o konání seminářů dvakrát do měsíce, dosud bývaly pouze jednou. A s novou fitness koučkou zapracujeme na fyzické kondici. Nyní mluvím o hlavních rozhodčích, u asistentů nemáme zásadní problémy.“



O které čtyři rozhodčí se jedná?

„Jmenovat nebudu, ale pravidelně pískají první ligu.“

Jaké chyby komise vyčítá sudím? Pavel Julínek

Penalta na Komličenka. V utkání Mladá Boleslav–Plzeň (1:1) nenařídil penaltu za Hubníkův faul na Komličenka. Opravilo ho až video.

Poznarův faul. V utkání Baník–Zlín (1:2) přehlédl Poznarův loket do Mešaninovova obličeje, za který měla přijít červená karta.

Penalta pro Karvinou. V utkání Dukla–Karviná (2:1) nařídil nesmyslnou penaltu pro domácí po Miloševičově nezaviněném pádu. Zbyněk Proske

Penalta na Letné. V utkání Sparta–Bohemians (1:0) přehlédl Dostálovo stažení Chipcia. Opravilo ho až video.

Penalta proti Dukle. V utkání Zlín–Dukla (2:1) chybně nařídil v nastaveném čase penaltu pro domácí za faul na Poznara.

„Předseda Chovanec. Bavili jsme se o tom a závěr znáte."

Mohou se Julínek s Proskem vrátit na listinu?

„Ano. Budeme sestavovat novou listinu. Mohou na ní být, ale nemusí. To se ovšem týká každého rozhodčího. Všechno si vyhodnotíme."

Je to signál i pro ostatní rozhodčí?

„Ano, je to jasný signál, že s jarní částí zatím nejsme spokojení. Za dva týdny se může stát, že vyřadíme někoho dalšího. Všichni musejí mít na paměti, že je to může potkat."

Navýšil se počet chyb?

„Nemám teď u sebe statistiky, zda a jak se počet chyb navýšil. Ale jsme prostě nespokojeni. V posledním kole první a druhé ligy došlo v šestnácti zápasech k osmi hrubým chybám, to je vysoké číslo. To se nám opravdu nelíbí."