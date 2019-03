Sparta má posilu z Arsenalu! Rosický přivedl odborníka nejen na fyzičku | iSport.cz

V originále se funkce Bena Ashwortha nazývá head of performance. V tomto označení je schováno hned několik faktorů, které jsou pro hráče naprosto stěžejní. Fyzická připravenost, fyzioterapie, regenerace. Na to všechno bude nově Ashworth ve Spartě dohlížet.

„Ve sportu působím už dvacet let. Pracoval jsem i s ragbisty a olympioniky,“ uvedl Ashworth pro klubový web Letenských. Dlouhé roky působil rovněž v Arsenalu, kde se poznal s Tomášem Rosickým. Právě někdejší geniální záložník se o příchod známého odborníka zasadil především.

„Má obrovské zkušenosti v oblasti fyzioterapie a fyzické přípravy hráčů. Když jsem nastupoval do funkce, říkal jsem, že chci hráčům přiblížit, jaké nároky na ně budou v zahraničí. Tohle je jeden z kroků. Jsem rád, že jsme se domluvili a Ben u nás okamžitě začíná,“ uvedl sportovní ředitel rudých.

Rosický od svého prosincového nástupu do funkce sportovního ředitele poctivě mapoval veškeré dění kolem prvního týmu a vyhodnotil si, že právě na poli fyzioterapie a fyzické připravenosti se může klub posunout o kus dál. Právě Ashworth by měl být garantem tohoto progresu.

„V Arsenalu jsem byl šest let. Od roku 2012 do května 2018, končil jsem společně s trenérem Arsénem Wengerem. Bylo to skvělé období, postupně jsme se zlepšovali nejen mimo hřiště. V rámci realizačního týmu jsme byli skoro jako rodina,“ vypráví.

Do práce v novém působišti se Ashworth pustí prakticky okamžitě. „Znám ho velice dobře, i jeho profil. Je pracovitý, ambiciózní, má rád úspěch. To je pro mě strašně důležité,“ zdůraznil Rosický.

Letenští tak udělali další krůček v cestě za návratem na tuzemský vrchol.