Rosického 100 dní ve Spartě za 1-: Síla v klubu, jeho názor má váhu | iSport.cz

Vstup do jara 1

Čísla jsou zrcadlem pravdy a reality. Nejde je ohnout ani obejít. A pokud se na ně podíváme, lehce zjistíme, že Sparta je pod vládou Tomáše Rosického stoprocentní. Nejprve v rámci zimní přípravy, potom i v jarní části sezony. Dohromady třináct zápasů, samé výhry. Bilance do vitríny. Samozřejmě, na place musí práci odvést hráči, pokyny jim udílí trenér. Vliv sportovního ředitele ale nemůžeme v žádném případě pominout. V případě Rosického už vůbec ne. Byl to on, kdo se postaral šikovnými zásahy do složení kádru o výrazné zlepšení atmosféry v mužstvu.

S jednotlivými hráči neustále mluví, přistupuje k nim jako k rovnocenným partnerům. Má snahu rozebírat i ty nejmenší detaily. Důsledkem toho každý fotbalista přesně ví, na čem je. To má za následek čistou hlavu a možnou maximální koncentraci na práci. Ano, čistě výkonnostně Sparta stále není ustálená. Jeden víkend se natrápí na výhru v Liberci, aby o několik dní později rozkopala Plzeň rozdílem dvou tříd. Vzestupná křivka je ale v případě Letenských jednoznačně patrná. V případě dosažených výsledků je ten vzestup až brutální. Bodová úspěšnost vylétla nahoru o 44 procent.

Přestavba kádru 2

Páté místo po podzimu a především totálně nezvládnutý závěr. Bylo nad slunce jasné, že Rosický bude muset po svém nástupu řezat do živého a mužstvo obléct do úplně jiného kabátu.