Plzeň napravuje selhání, uzdravily se opory. Musíme vyhrát, ví Vrba | iSport.cz

Plzni se poprvé v sezoně stalo, že prohrála dva zápasy po sobě. Výplach na Spartě, kde Plzeň vytrpěla porážku 0:4, pokračoval ztrátou 1:2 v Teplicích. Tam už favorit předvedl jistější výkon, nicméně pohořel v proměňování šancí.

Reprezentační pauza se celému mistrovskému kolektivu náramně hodila. "Mohli jme být pospolu, dobře potrénovat a doufám, že jsme se na závěrečnou část ligy připravili dobře," pochvaloval si trenér Pavel Vrba v rozhovoru pro klubové stránky. Je mu jasné, že v neděli s Bohemians už není kam uhýbat. "Dvakrát jsme prohráli venku, nyní tedy doma prostě musíme vyhrát," pravil úspěšný kouč.

V přestávce se dali do kupy zranění hráči, kteří Plzni citelně scházeli. "Hejda s Kopicem už jsou k dispozici, dlouhodobě zranění zůstávají pouze Kolář a Krmenčík," vyjmenoval Vrba. Nachystaný je i Radim Řezník, který musel střídat v úvodu šlágru na Spartě a předtím od podzimu marodil po operaci achilovky.

Všechno jsou to hráči, kteří se mohou proti "Klokanům" objevit v základní sestavě. Po utkání v Teplicích se Vrba netajil tím, že mužstvo potřebuje oživit v útočné fázi. Dá se tedy čekat zařazení Kopice na levou stranu zálohy místo Kovaříka, podhrotová pozice nejspíš připadne Aleši Čermákovi. Velká konkurence panuje na stoperech, kde už jsou k dispozici Hubník, Pernica, Hejda i Brabec.

"Musíme z dvaadvaceti střel, které jsme měli například v Teplicích, dát víc gólů. Tolik střel a všeobecně šancí jsme v poslední době neměli, bohužel jsme je ve zmíněném zápase neproměnili. Ve finální fázi musíme zachovat větší klid, musíme být přesnější. Doufám, že se nám to v domácím zápase povede," věřil Vrba.

Plzeň ale čeká velice nepříjemný soupeř, který v posledních dvou vzájemných střetnutích uspěl. Plzeňští harcovníci si určitě velmi dobře pamatují loňský nášup v Ďolíčku (2:5) i podzimní remízu 2:2, kde Západočeši dvakrát prohrávali.

"Bohemka vždy hraje důsledný až urputný fotbal, myslím, že se jim venku daří více než doma. Nedávno vyhráli tři nula v Karviné, což pro ně bylo velmi důležité. Přijede soupeř, který dobře brání a je nepříjemný v brejkových a standardních situacích," hodnotil soupeře Vrba.

"Oba týmy hrají o hodně, snad to na hřišti bude vidět. Chceme uspět jako v každém jiném zápase. Každý bod z Plzně by nám moc pomohl a bylo by to povzbuzení pro konec základní části," přidal obránce Bohemians Martin Dostál.

Plzeň je po 25 odehraných kolech v tabulce druhá, na rozjetou Slavii už ztrácí devět bodů. Navíc se rozjela na jaře stoprocentní Sparta, která ze třetí pozice dotahuje s pětibodovým odstupem.