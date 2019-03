Dámský kotel Baníku: podprsenky, urážky Straky i skvělá podpora | iSport.cz

Hráči přiznali, že v reálu si fanynek svlečených do podprsenek ani nevšimli. Koncentrovali se na hru. „Abych se přiznal, vůbec jsem neviděl,“ usmíval se střelec Lukáš Budínský. „To je škoda, nevšiml jsem si. Musím se podívat ze záznamu.“

Podobně na tom byl i Pavel Dreksa. „Já to viděl až po zápase v televizi ve studiu, ukazovali mi to. Klobouk dolů.“ Z lavičky na „polonahý“ kotel Baníku nedohlédnul ani trenér František Straka. „Byly svlečené? Wau! Fakt to tak bylo? Jen podprsenky měly? Oukej, já to nevím, já to neviděl, totálně jsem se soustředil na mančaft.“

Čeho si naopak Straka všimnul dobře, byly hanlivé pokřiky. I z dámského a juniorského kotle se totiž na začátku duelu ozývalo skandování, že Franta Straka nemá ču.... „To znám od Baníku už z Budějic a dostali tam trojku,“ připomněl výsledek z ročníku 2007/08.

„Stupidní. Já se vrátil z ciziny, byl jsem tam šest let a překvapilo mě, že tady nemají lidi respekt. To mě mrzí, všichni jsme lidé, snažíme se dělat maximum pro svůj tým. Uráží mě to, strašně moc mrzí a bolí. Co to je? To přece nemá se sportem nic společného. Když to ale začali křičet, tak jsem věřil, že neprohrajeme.“

Byl to ojedinělý exces. Podpora nezvykle složeného kotle byla i v totálním oslabení na vyprodaném stadionu soupeře výborná. I za stavu 0:2. „Podporovali nás fantasticky a my se takhle odvděčíme,“ nechápal brankář Baníku Jan Laštůvka. „Tohle nebyl výkon hodný prvoligového týmu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49. Budínský, 72. Galuška Hosté: Sestavy Domácí: Berkovec – Krivák, Dreksa (C), Rundić, Záhumenský – Smrž, Budínský – Guba (63. Galuška), Lingr (90+2. Bukata), Ba Loua (89. Suchan) – Wágner. Hosté: Laštůvka – Procházka (75. Granečný), Stronati, Šindelář – Fillo, R. Hrubý (C), Jánoš, Fleišman – Diop (70. O. Šašinka), J. Šašinka (46. Baroš), Kuzmanović. Náhradníci Domácí: Pastornický, Djordjević, Faško, Galuška, Suchan, Letić, Bukata Hosté: Budinský, Granečný, Jirásek, Holzer, Baroš, Šašinka, Mešaninov Karty Domácí: Wágner, Krivák, Berkovec Hosté: R. Hrubý, O. Šašinka Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Dohnálek Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 4833 diváků

