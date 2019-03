Hrdina Matějovský: Kanga není můj šálek kávy. Start byl ode mě slaboučký | iSport.cz

Sparta na vás vlétla. Měla minimálně tři velké šance. Nebál jste se po prvním poločase průšvihu?

„Úvod byl z naší strany slaboučký. Hlavně ode mě. Měl jsem hodně ztrát a nebyl jsem se sebou vůbec spokojený. V kabině jsme si řekli, že zkusíme přidat. Zatlačit na stopery, protože Štetina i Costa jsou náchylní k tomu, aby dělali chyby. Nakonec se to povedlo. I brankář Nita tam jednu vyrobil. Takže jsme rádi, že se taktika vyplatila a máme tři body.“

Vítěznou trefu jste obstaral vy. Ale přitom nejste žádný střelec, že?

„Je pravda, že gólů moc nedávám. Spousta týmů to ode mě ani nečeká, že bych střílel, protože jsem přesně ten typ, který vymýšlí ještě nějakou předfinální nebo finální přihrávku. Teď mi ale problesklo hlavou, ať si pustím míč a zkusím to… Spadlo to tam a jsem za to rád.“

Jak chutnal gól proti „vaší“ Spartě?

„Já jí dál přeju. Když nehraje proti nám, tak klukům držím palce. Ale pocity jsou smíšené, protože jsem tam zažil spoustu krásných let a to se z hlavy jen tak nevymaže. Přijelo sem dost sparťanů a někteří na mě měli divné poznámky, takže možná kvůli nim mám radost, že se povedlo Spartu porazit. Jinak klubu fandit dál budu.“

Ale také vás hostující fanoušci ocenili, když vyvolávali vaše jméno. Co jstena to říkal?

„To bylo hezké, ale také to bylo za stavu 0:0. Když jsme vedli, tak přešli na nepříjemné poznámky, ale to k fotbalu patří.

Co jste měl za poznámky vy k sudímu, když zkoumal penaltovou situaci u videa?

„Ptal jsem se, jestli tomu nepředcházel faul na našeho brankáře, protože to bylo po centru do vápna. On se snažil míč vyboxovat a myslím, že se srazil s Tettehem. A až potom byla ruka. Rozhodčí tvrdil, že faul to nebyl, že to je penalta. To už pak není o čem diskutovat.“

Na hřišti jste měl spoustu tvrdých soubojů s Kangou a Frýdkem. Čekal jste takhle vyostřený duel?

„Abych se přiznal, Kanga není úplně můj šálek kávy. Fotbalista skvělý, ale co kontakt, to hlasité projevy až to vypadá, že má zlomenou nohu a za pár vteřin běhá dál. To se mi nelíbí. S Frýďasem to bylo fifty fity. Rozdali jsme si to. Něco jsem schytal já, něco on. Jednou jsem ho tam trefil, když jsem si myslel, že budu u míče dřív. Za to jsem se mu po zápase omlouval.“