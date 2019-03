Ščasný popsal, kdo chyboval u gólu. Nita? To nemělo hlavu ani patu | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Sparta: Ščasný má hlavu v dlaních, Matějovský vrací domácím vedení! 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53. Komličenko, 81. Matějovský Hosté: 73. Kanga Sestavy Domácí: Šeda – Hubínek, Hájek, Jugas, Túlio – Takács, Tatajev – Bucha (85. Mareš), Matějovský (C) (90+4. Mašek), Fulnek – Komličenko (89. Jakub Klíma). Hosté: Nita – Zahustel, Štetina, Costa, Matěj Hanousek – Sáček, M. Frýdek (C), M. Hašek, Kanga (88. Civić), Moberg Karlsson (56. Hložek) – Tetteh (76. Drchal). Náhradníci Domácí: Stejskal, Mašek, Mareš, Provazník, Klíma, Paixao da Silva, Křapka Hosté: Heča, Civić, Radaković, Chipciu, Plavšić, Hložek, Drchal Karty Domácí: Túlio, Matějovský, Bucha, Komličenko, Takács, Hájek, Šeda Hosté: M. Frýdek Rozhodčí Martin Nenadál – Petr Caletka, Adam Horák Stadion Adidas Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 5000 diváků

Přišla první jarní porážka, ale přitom výkon týmu na jaře nejhorší nebyl. Je to o to těžší na vyrovnání?

„Vyrovnat se s tím budeme muset, ale samozřejmě nyní to příjemné není. Prohráli jsme si to tu sami a to hned z několika důvodů. Ve druhém poločase jsme nedokázali zopakovat výkon z prvního. Na to, že to bylo utkání po reprezentačním srazu, tak první půle měla dobré parametry. Jenže po ní to mohlo být už klidně 3:0. Bylo neuvěřitelné, co jsme zahodili. Hráli jsme rychle, byli jsme nebezpeční. Ve druhé půlce to začalo opadat. I tak jsem po vyrovnávacím gólu čekal, že zápas otočíme. Boleslav potrestala jediné dvě chyby v defenzivě, které jsme vyrobily. Dvě chyby a z toho jsme dostali dva góly. Na jinou šanci domácích si snad ani nevzpomenu. Velmi špatné zjištění pro mě bylo, že jsme po inkasované brance naprosto přestali hrát. S porážkou se mi špatně vyrovnává, ale jasné, že jednou to muselo přijít.“

Brankář Florin Nita dlouhodobě hraje na velké riziko. Nebudete mu nyní vyčítat, že by některé situace měl odehrát méně fotbalově a míč spíš zakopnout?

„Fotbalově to chceme řešit, ale tohle nemělo hlavu ani patu. Vím, komu to chtěl dávat, ale měl to dát na pravou stranu Zahustelovi, ne na hráče soupeře. Co k tomu říct... Trestuhodné!

V základní sestavě chyběli Adam Hložek a Alexandru Chipciu. Co s nimi bylo?

„Podali dobrý výkon proti Olomouci, ale přijeli z reprezentačního srazu a stihli s námi pouze jediný trénink a to ještě v pátek. Ve čtvrtek měli pouze rozcvičení a regeneraci. Oba působili unaveně, Chipicu možná ještě víc než Adam, takže bylo logické, proč nenastoupili v základu. Jejich absence ale není důvod, proč jsme tu prohráli. Rozhodla první branka, kdy jsme předvedli pět hrubých chyb za sebou! To se takovému mužstvu nemůže stát.“

Můžete tu první gólovou akci domácích rozvést?

„Vše začalo tím, že Hanousek vybíhal před Karlssona a nezachytil svého hráče. Následně Frýdek opustil prostor a Matějovského. Třetí chybu udělal Zahustel – měl pět metrů blíž k naší bráně a nechal se předběhnout. A ve finále se naši stopeři rozestoupili, místo toho, aby šli s Komličenkem. Neuvěřitelné! Hlavně, že jsme si v kabině říkali, že se nesmíme dopustit takových chyb a hrát jako v prvním poločase.“

Zahustel se zatím na jaře hledá. Co se s ním děje?

„Husťu všichni známe. Nemyslím si, že by v prvním poločase hrál špatně. Byl aktivní i nebezpečný. I penalta byla po jeho hlavičce, ale tím to nechci bagatelizovat. Nicméně Chipciu se vrátil až ve čtvrtek a byl unavený v tréninku...“

Projevila se na výkonu i absence Bořka Dočkala a jak to vypadá s jeho zraněním?

„Bořek chybí, je to vynikající hráč, zklidní hru, připraví šanci. Měli jsme pasáže, kdy by nám hodně pomohl, ale na druhou stranu jsou mužstva, které postrádají klíčové hráče a musí si s tím poradit. Bořek prostě nebyl, nebudeme se na to vymlouvat. Druhá věc je, že jsme nechtěli riskovat zhoršení jeho stavu a přijít o něj třeba na dva měsíce.“

