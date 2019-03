Vrba jako Tvrdík: Slavii gratulujeme k titulu, ale chceme ji potrápit | iSport.cz

Proč jste si zápas tak zkomplikovali?

„Bohemka nás donutila k chybám, dělali jsme je a vznikaly situace, které pro nás nevycházely dobře. Naštěstí pro nás to neproměňovali, Bohemka měla stoprocentních šancí víc, než my.“

Proč jste Bohemians pouštěli do tolika šancí?

„Budu hodnotit naše obdržené góly. Při rohu jsou někteří hráči určení na osobní obranu, když to někdo nesplní a soupeř z toho má odražený balon na malém vápně, je to chyba jednotlivce. U první branky šlo o špatné zachycení hráče v defenzivě, to je také základní věc. Chyb v defenzivě bylo dneska hodně, nezachytávali jsme se s hráči a umožnili Bohemce, že se do takových nebezpečných situací dostala. Také jsme měli komplikovanou rozehrávku, nebyli jsme si dostatečně jistí, abychom se dostali z presinku Bohemky.“

Oproti Teplicím jste udělal pět změn v sestavě. Jste s hráči, co naskočili, spokojený?

„Kopic dlouho nehrál vinou zranění, nemoci a různých dalších věcí, které se kolem něj v posledním měsíci děly. Bylo vidět, že Honza ještě nemá správnou zápasovou zátěž, v 66. minutě musel střídat, protože nestíhal. Technicky to zvládl, ale zápasová praxe mu chybí. Co se týká útoku, Beauguel dal dva góly, ale měl svalové problémy, byli jsme domluvení, že pokud to bude špatné, vystřídáme ho co nejdřív. To se také stalo. V ofenzivě jsme to docela zvládli, ale nedokázali jsme tak kombinovat jako v Teplicích. Tam jsme měli smůlu, po našich 22 střelách jsme prohráli 1:2. Teď se štěstí vrátilo k nám, Bohemka měla víc gólových příležitostí. Když to porovnám, byly to opačné zápasy.“

Nepostrádáte u vašeho týmu větší ochotu pracovat směrem dozadu?

„To není pravda, že mužstvo nepracuje. Mužstvo naopak pracuje, ale hráči z přemíry snahy dělají věci, co nejsou optimální. Je na nás tlak ze strany Slavie, která hraje velice dobře a bodově nám utekla. Ale nevzdáváme se, chceme ji potrápit. Jak nám před rokem gratuloval k titulu pan Tvrdík (šéf Slavie blahopřál Plzni už ve chvíli, kdy měla velký náskok, ale ještě ne jistý titul), my také Slavii gratulujeme k titulu, ale budeme chtít ještě kousat.“

Dá se ještě stáhnout sedmibodové manko na Slavii?

„Musíme poděkovat asociaci, že vymyslela systém, díky kterému jsme ještě ve hře o titul, jinak by naše situace už byla velmi komplikovaná. Slavii čeká dvojzápas s Chelsea, to je pro každého hráče v Česku něco mimořádného. Jsou to zápasy možná větší, než v lize, to se může projevit. Ale mají zkušené mužstvo i trenéra, jejich tým je schopný zvládnout tři soutěže včetně domácího poháru. Mají široký kádr, sám jsem zvědavý, jak se s tím poperou.“

Jak je na tom Jean David Beauguel, který musel po poločase střídat?

„Neřeknu vám to teď přesně. V poločase byl u doktorů a fyzioterapeutů, říkal, že ho tahá sval na dolní končetině, viděli jste, jak kulhal. Podle posledních zpráv to vypadá, že by mohl být v pořádku. Ale přesněji to budeme vědět zítra po dalších vyšetřeních.“

Proč jste nasadil Jakuba Brabce?

„Máme čtyři vyrovnané stopery, řešení je komplikované, komu dát příležitost. Hejdys (Lukáš Hejda) je po otřesu mozku, necháme ho v pondělí hrát za juniorku proti Spartě, uvidíme, jak to zvládne. Brába je tady na půlročním hostování, musíme ho zkoušet, jestli se rozhodneme pro trvalé působení v klubu. Musí to ukázat na hřišti. Lepší by bylo, kdyby přišel v přípravě, takhle musí dostat prostor v mistrovských zápasech, pak se rozhodneme, jestli do toho půjdeme, nebo ne.“

Jste s jeho výkonem spokojený?

„Před zápasem s Opavou toho v Turecku moc nenahrál, hodnotit ho je hodně komplikované v kontextu budoucnosti a toho, co v něm je.“

Těší vás, že mužstvo v závěru zapnulo a vstřelilo vítěznou branku?

„Měli jsme v zápase takové tři bloky. V prvním jsme dominovali a dali dvě branky, bylo to úplně v pohodě. Pak se stalo něco zvláštního, znejistěli jsme a nebyli tak konstruktivní, jak na začátku. Po druhé brance se to zase obrátilo, kdybychom na tom nebyli dobře kondičně, nedokážeme to otočit. To je spíš o psychice, máte zápas, který vypadá snadně a pak se to úplně změní. S některými hráči to asi zacloumalo, o to větší patří mužstvu dík, že jsme se dokázali zvednout a uhráli důležité tři body. Také jsme po delší době dali tři góly, to je úplně super.“

