Plzeň doklopýtala k bodům. Produktivní útok, ale i laxnost a chyby | iSport.cz

Po neděli slaví Viktoria Plzeň tři body, v tabulce navýšila náskok na třetí Spartu (osm bodů) a přiblížila se vedoucí Slavii (sedm bodů). Jenže výkon západočeského kolektivu při výhře nad Bohemians (3:2) nebyl zdaleka optimální. Co obhájci titulu v zápase vyšlo, co naopak musí zlepšit?

Jedenáct minut hry, dvě střely na bránu a bylo málem po zápase. Jean-David Beauguel vyšvihl poločas hodný špičkového kanonýra. Za Plzeň stihl na jaře už čtyři ligové zásahy, s podzimem ve Zlíně už je v aktuální sezoně na třinácti brankách. Francouzský čahoun ale musel brzy po pauze ze hřiště, odcházel s bolestivou grimasou. Střídání za Tomáše Chorého se ale naštěstí pro Plzeň povedlo. Druhá západočeská „věž“ vyhrála řadu soubojů a v závěru přidala klíčovou třetí branku, když uklidila do sítě po vyhrané hlavě Jan Kovaříka.

Po prohře v Teplicích trenér Vrba ani neskrýval naštvání. Za jeden obdržený gól vyčinil krajnímu obránci Havlovi, křídelním hráčům (Petržela, Pačinda) zase vyčítal slabou produktivitu. Ani jeden ze zmiňované trojice se do sestavy na Bohemku nedostal, Milan Havel se nevešel ani mezi náhradníky. Šanci dostali Jan Kovařík s uzdraveným Janem Kopicem a vedli si o poznání lépe, na kraj obrany se vrátil Radim Řezník. Kopic pohotově přiťukl Beauguelovi na druhý gól a předvedl řadu kvalitních akcí. Kovařík zase zejména v prvním poločase obstojně kombinoval na levé straně s Davidem Limberským. Řezník ze své pozice kvalitně doplňoval ofenzivu, přihrál na úvodní gól Beauguelovi.

Brabec potřebuje rytmus

Trenér Vrba v rámci protočení sestavy sáhl i do stoperské dvojice, k Romanu Hubníkovi postavil Jakuba Brabce. Exsparťanský obránce s reprezentačním potenciálem ale má hodně daleko do ideální formy. Po jasné ruce kopala Bohemka penaltu, v druhém poločase ho vydatně cvičil střídající Jusúf. „Brába je tady na půlročním hostování, musíme ho zkoušet, jestli se rozhodneme pro trvalé působení v klubu. Před zápasem s Opavou toho v Turecku moc nenahrál, hodnotit ho je hodně komplikované v kontextu budoucnosti a toho, co v něm je,“ řekl po utkání trenér Pavel Vrba.