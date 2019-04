RENTGEN: Má ještě Plzeň na to, aby se dostala před Slavii a vyhrála titul? | iSport.cz

RENTGEN: Má ještě Plzeň na to, aby vyhrála titul?

Poslední čtyři kola zbývá odehrát do startu nadstavbové části FORTUNA:LIGY. Druhá Plzeň stáhla náskok vedoucí Slavie, která ztratila doma s Libercem (1:1), na sedm bodů. Porazila totiž Bohemians 3:2. Vítězství se ale nerodilo snadno. Plzeň přišla o dvoubrankové vedení a spasil ji až v závěru Tomáš Chorý. V utkání se ukázaly slabiny Plzně, které by ji mohly stát možnost na obhajobu. Má Viktoria ve zbylých zápasech ještě šanci dostat se před Slavii a na co se může spolehnout? I o tom je nový díl pořadu RENTGEN, tentokrát s fotbalovým expertem deníku Sport Radkem Špryňarem.