Trpišovský: Hušbauer mohl být jak Ovečkin. Proč chválil Duklu? | iSport.cz

Jak hodnotíte vysoké vítězství?

„První poločas byl pro Duklu krutý. My jsme do zápasu nevstoupili nejpřesněji, kazili jsme a Dukla se dostávala do brejků. Vysvobodila nás krásná akce, když Škoda přidržel balon a našel Masopusta, pak jsme se rychle dostali i do vedení 3:0.“

A bylo po utkání.

„Ale zápas se jen nedohrával. Byl to pořád zajímavý fotbal, hodně šancí na obou stranách. My jsme rozhodli produktivitou v prvních dvaceti minutách. Tedy přesně tím, co nás stálo body proti Liberci. Ve druhé půli šel náš výkon ještě nahoru, i když jsme gólů přidali míň. Jsme spokojení, že jsme se vrátili na vítěznou notu. A směrem do útočné fáze chci pochválit Duklu. Nechávala nahoře tři hráče, byla nepříjemný soupeř. Někdy dokonce i přesnější než my.“

Do druhé půle naskočil Petr Ševčík. Je možné, že by se v následujících zápasech mohl objevit i v základu?

„To byl důvod, proč šel hrát. Aby se co nejdřív dostal do zápasového tempa. Proti Chelsea nemůže hrát vykartovaný Souček, hráče do středu zálohy budeme potřebovat. Sled zápasů je hrozně rychlý. Jestli dobře počítám, čeká nás jich šest během sedmnácti dní, k tomu ještě cestování. Petr v závěru některými akcemi ukázal, že je dobrý hráč. Má to, co nám trochu chybí - přímočarost a akce jeden na jednoho. Po dlouhé době jsme mohli střídaní dělat tak, aby si někteří hráči i odpočinuli. Všechny je totiž budeme potřebovat.“

Neuvažoval jste o šetření hráčů v karetním ohrožení (Bořil, Ngadeu, Král)? Příští týden vás čeká derby.

„Vůbec. Až v průběhu zápasu. Ale Bořil šel stejně dolů hlavně kvůli náročnému programu. Před utkáním jsme na to díky hráčům ani myslet nemuseli. Když někdo vypadne, prostě půjde hrát jiný hráč. Chtěli jsme mít nejsilnější mužstvo, nejvhodnější na Duklu. Ale za stavu 4:0 už jsme s tím mohli trochu kalkulovat. Střídali jsme Masopusta, který hraje v obrovské intenzitě a pak se z toho dlouho dostává.“

Dobrý zápas odehrál Josef Hušbauer, řekl si o větší vytížení?

„Škoda, že v závěru nebyla penalta. Přáli jsme si, aby Hušby šel kopat a dal hattrick. Mohl mít pět bodů a být jak Ovečkin (usměje se). Pro nás je strašně důležitý. Variant pro Evropskou ligu máme víc, chybět bude Souček. Určitě s Hušbym nepočítáme jen na jednu soutěž. Ale každý zápas má jinou typologii. My se do ní snažíme trefovat a myslet na to, aby hráči neabsolvovali třeba čtyři zápasy během dvanácti dnů. Jako to dělají velké týmy, jde o směs všeho.“

Ve čtvrtek vás čeká Chelsea. Je výhoda, že hraje ligové utkání až v pondělí?

„Myslím, že ne. Oni sestavu hodně otočí, pak mají v lize Liverpool. K rotaci u nich na podzim tolik nedocházelo, teď je to jiné. Spousta hráčů hraje dva zápasy, pak jeden vynechá. Možná nechají jednu jedenáctku ligovou a druhou pohárovou, i když asi nevymění všechny hráče. Ale program mají ještě nabitější než my.“

