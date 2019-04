Vrba: Rozhodli jsme se vyhrávat 1:0. Bez titulu se v Plzni nezboří svět | iSport.cz

Obětoval se tým proti Slovácku pro vítězství?

„Závěr utkání takový byl. Slovácko zjednodušilo hru, bylo to hodně soubojové, hlavně v našem vápně. Soupeř byl důrazný, ale počínal si v rámci pravidel. My to uhráli ve vzduchu. Na druhou stranu jsme zápas mohli dohrát v mnohem větším klidu, protože v závěru jsme měli tři situace, které jsme měli dohrát na 2:0, a bylo by to klidnější. Hráli jsme proti soupeři, který odvedl maximum a chtěl bodovat. Proto jsme to měli hodně těžký.“

Vzadu jste udrželi čisté konto. Jak moc jste v týdnu před zápasem pracovali na defenzivní činnosti?

„Předchozí zápas s Bohemkou nebyl z naší strany úplně ideální, nicméně vždycky se snažíme odehrát utkání s nulou. Dnes to bylo výrazně lepší, zodpovědnější, přesto mě mrzí, že jsme nedali pojišťovací gól.“

Jak jste prožíval konzultaci rozhodčího Emanuela Marka s videem ohledně pokutového kopu?

„Tak se na to podívejte a popište to.“

Penalta to byla.

„Ano, já si to myslím taky.“

Jak se vám hraje s vědomím, že každá ztráta vás může takřka definitivně připravit o naději na titul?

„Plzeň není v situaci, že když neuhraje titul, tak se zboří svět. Samozřejmě, že chceme uhrát, co nejlepší výsledek, ale Slavii se daří na všech frontách. Uvidíme, jak bude vypadat závěr soutěže, především nadstavbová skupina.“

S Janem Kopicem v sestavě máte mnohem lepší bodovou bilanci. Je znát na výkonech mužstva, že je po zranění zase zpátky?

„Přiznám se, že nesleduju, zda bodujeme s Honzou Kopicem, či bez něj. On hraje hlavně proto, že mu věříme a že je nám schopný pomoct v útočné fázi. Možná víc než hráči, kteří hráli v době, kdy byl zraněný. Ono to není o sledování statistik, i když vím, že vy to rádi děláte, ale Honza je pro nás prostě důležitý fotbalista. Jsem rád, že se uzdravil a doufám, že jeho forma půjde ještě výš. Nedostatek tréninku bude muset ještě dohnat.“

Ještě jedna statistika: podesáté v sezoně jste vyhráli 1:0, což je ligový rekord.

„To je super. Aspoň máte o čem psát. Vám se nelíbí, že vyhráváme 3:2, tak jsme se rozhodli, že budeme vyhrávat 1:0.“

