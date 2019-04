Majitel Brabec: Vrba do Baníku? Chtěl jsem ho. Drahý je i na Plzeň | iSport.cz

Když se na začátku jara 2017 rozhodoval, kam po konci angažmá v Anži Machačkala povedou jeho další kroky, vyjádřil se Pavel Vrba jasně. „V Česku jsou tři, čtyři dobré a zajímavé adresy,“ přiznal tehdy pro prostějovský deník. Následně doplnil, že se sešel s ostravským majitelem Václavem Brabcem.

„Sešel jsem se s novým majitelem Baníku. Bavili jsme se o některých věcech. Podle toho, co čtu, co se dozvídám, tak si myslím, že jdou správnou cestou, která byla na začátku hodně bolavá,“ vyprávěl Vrba.

Detaily tehdejší schůzky před pár dny ozřejmil právě Brabec. „U nás tenkrát trénoval pan Vlastimil Petržela, který byl sice dobrý trenér, ale cítil jsem, že to s ním není na delší čas. Tak jsem Pavla Vrbu oslovil, že bych ho chtěl do Baníku,“ prozradil Brabec v interview Martina Kovalského.

Jenže Vrbova ano se začínající fotbalový funkcionář nedočkal. „Odpověděl mi, že čeká na Rusko. To je oproti českým finančním poměrům přibližně krát 100. Možná 1000. Nicméně nabídku z Ruska nedostal a šel do Plzně,“ pokračoval Brabec.

Ale návrat do Štruncových sadů byl poněkud jiný, než si zřejmě obě strany představovaly. Zatímco na poli sportovním byl klub za poslední měsíce extrémně úspěšný - Vrba dovedl viktoriány k mistrovskému titulu, zahrál si s klubem opět slavnou Ligu mistrů naproti Realu Madrid či AS Řím, kde Západočechům vydělal přes 770 milionů korun, v zákulisí to však drhne.

Vzájemné vztahy mezi klubovými představiteli a trenérem už nejsou jako dřív. A tak se znovu rozjely spekulace o tom, zda se bývalý reprezentační kouč po sezoně nesbalí a nemění působiště. Jedno je nyní jisté – do ostravského Baníku to nebude.

„Teď si to nedovedu představit,“ uvedl Brabec. „Někdy v budoucnu v klubu možná skončí, ale v blízké době asi ne. Myslím si, že až skončí v Plzni, tak jeho kroky povedou opět na Východ. A bude to kvůli penězům, což chápu, protože se chce zabezpečit. Myslím si, že momentálně je i na poměry Plzně takový trenér velmi drahý,“ dodal ostravský majitel.

