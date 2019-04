LIGOVÝ INSIDER: Hušbauer připomíná Horvátha, Chelsea by si zasloužil | iSport.cz

Slavia na jaře zatím nasadila ve všech soutěžích dvaadvacet hráčů. Nejvytíženější je brankář Ondřej Kolář (93 %), hned za ním figurují Tomáš Souček s Ondřejem Kúdelou (oba 85 %), následuje dvojice Miroslav Stoch – Vladimír Coufal (oba 74 %). Kúdela přitom čelí silné konkurenci v podobě zahraničních akvizic Simona Deliho a Michaela Ngadeua. „Typologicky bych je viděl pus minus stejně. Jediné, co bych vyzdvihl u Kúdely ve srovnání s Ngadeuem, je lepší rozehrávka a rychlost,“ srovnává Jiránek, který stále nastupuje na stejné pozici v Radotíně.

Zatímco Kúdela dostává šanci v domácí i Evropské lize, záložníka Josefa Hušbauera začal Trpišovský nasazovat jen v tuzemské soutěži. A tam devětadvacetiletý špílmachr září – vždyť naposledy proti Dukle, za niž Jiránek v sezoně 2017/18 nastupoval, dvakrát skóroval a připsal si také asistenci. „Má skvělou střelu, je to dispečer hry Slavie, vidí výborně hřiště. Přirovnal bych ho k Matějovskému nebo dříve Horváthovi,“ uznale říká Jiránek.

Stačil by ještě Hušbauer na špičkový mezinárodní level? A mohl by při absenci vykartovaného středopolaře Součka zaujmout jeho místo proti anglickému velkoklubu? Jiránek by se toho nebál, i když podle něho záleží na stylu hry Slavie. „Jakmile by se mužstvo snažilo hodně kontrolovat balon bez presinku, tak by byl hodně platný. Jinak je to pro něho už náročnější,“ tvrdí. „Ale přínos má a tenhle zápas by si zasloužil,“ dodává.

Podívejte se ve VIDEU, jak Martin Jiránek hodnotí dalšího hráče Slavie Lukáše Masopusta a jak tipuje výsledek utkání s Chelsea.