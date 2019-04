Po zápasu Slavie proti Chelsea je tu hned další lahůdka. V Edenu se odehraje první ze série tří derby mezi Slavií a Spartou, které fanoušci uvidí ještě do konci sezony. Potvrdí sešívaní v 27. kole FORTUNA:LIGY pozici favorita a proč to pro ně může být složitější, než se zdá? Hraje se i další atraktivní duel. Poradí si Plzeň s Baníkem i tentokrát, když už s ním neprohrála v lize takřka deset let? Podívejte se na nový díl Sázkařských tipů na iSport TV s Janem Podroužkem a Martinem Vaitem.