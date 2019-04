Jun: Teenager v derby? Při gólu vám přecvakne, příprava je těžší než zápas | iSport.cz

„V tomhle je to složité, protože každý je jiný. Někdo má rád bouřlivou atmosféru, zápasový stres ho spíš nabudí, než vystraší. A někdo je zase spíš nervózní, bojí se a může se to podepsat i na jeho výkonu. U takhle mladého hráče jako je Adam Hložek, tam bude od každého trochu. Nicméně atmosféra derby je tak úžasná, že se v ní strašně dobře hraje. Záleží už jen na hráči, jak moc je psychicky odolný a zda se s tím dokáže sám vyrovnat. Pak už stačí jen, aby se na začátku utkání dobře chytil přihrávkou, neztratil zbytečně balon a je to v pohodě.

Vy jste byl jaký typ?

„Právě že obojí. Nebudu tvrdit, že jsem nebyl trémista a nervózní. Ale spadlo to ze mě, když jsem stál na hřišti, tribuny burácely a už se šlo na to. Nejhorší je asi to čekání na zápas. Média o tom píší, v televizi to běží, dáváte rozhovory, všichni o tom mluví. Přípravy jsou pro hráče stresovější než samotné utkání. Pak už si to hráč jen užívá. Derby je typ utkání, kdy vám vlastní fanoušci zatleskají už jen za to, že vybojujete balon, nebo přerušíte akci Slavie do autu. To se pak hraje o mnoho líp. Nemluvě o tom, když se vám něco povede.“

Třeba vstřelit gól, jako se to dařilo vám?

„To je pak něco úplně neskutečného. Hráče to neuvěřitelně nakopne.“

Co se mladému klukovi honí hlavou, když v derby vstřelí gól?

„Je to nádhera.