Olomoucký střelec Plšek po prohře v Opavě litoval: Bohužel rozhodla efektivita | iSport.cz

V čem vidíte příčiny prohry?

„Nalezli na nás, my jsme docela chybovali v rozehrávce a v podstatě jsme jim sami nabídli tlak vlastní nemohoucností. Zbytečné ztráty, z nich pramenil jejich tlak, standardky a dorážky.“

Dalo se u poslední branky udělat něco lépe, nebo šlo o smůlu?

„Nedohráli jsme to, blbě se to odrazilo ke Smolovi…“

Nepodcenili jste Opavu?

„Nemyslím si, v prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší a nebezpečnější. Utkání rozhodla efektivita. Pokud se nepletu, dali dva góly ze dvou střel.“

A vy jste se trefil po rohu. Signál?

„Na videu jsme viděli, že dostávají docela dost gólů ze zadní tyče. Využili jsme toho.“

Pomůže vám gól?

„Cítil jsem se dneska dobře, měli jsme tam dost zajímavých situací, ale bohužel jsme dali jen jeden gól. Zase jsme u té produktivity, protože ve vápně jsme byli v dostatečném počtu.“

A pak jste tam měl po standardce ještě jednu šanci…

„Myslíte to, jak jsem to tam vracel? K tomu se nebudu vyjadřovat, abych nedostal nějakou pokutu. Jejich stoper jde do skluzu, ruku má od těla, balon letí do brány… No radši nic, asi každý viděl, kam ho to trefilo.“

Jak velká je to komplikace v boji o šestku?

„Nechci moc mluvit o šestce…Hrajeme o to, abychom všechny další zápasy vyhráli. Potřebujeme teď zabrat doma s Teplicemi.“

Řešili jste, že můžete mít jistotu v případě výhry?

„Po minulém utkání jsme si říkali, že by se musel stát zázrak, abychom spadli do poslední skupiny. Ale trenér nám každý den na tréninku připomínal, že musíme vyhrát. Bohužel se to nepovedlo, takže musíme vyhrát s Teplicemi.“