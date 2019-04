Vítězství je hodně cenné. Dostali jsme Slavii pod tlak, těší Hubníka | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Baník: Momenty, které hosty naštvaly. Podezřelý Procházkův zákrok a Řezníkův (ne)ofsajd VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se vám povedlo v nastavení prvního poločasu dostat míč z brány?

„Myslel jsem, že míč půjde na bránu, instinktivně jsem tam běžel. Trefil jsem to špičkou na břevno, byl to hodně šťastný moment. Kdyby šel Baník v poločase do vedení, otáčet tenhle zápas by pro nás bylo hodně těžké.“

Nebál jste se, že sudí po konzultaci s videem řekne, že míč už byl za čárou a uzná branku?

„Šel jsem od brány s tím, že to gól nebude, ale nebyl jsem si jistý. Čekal jsem, jestli se rozhodčí na situaci půjde podívat, ale do sluchátka mu asi řekli, že to gól nebyl.“

Čím vám dělal Baník největší problémy?

„Vysoko nás presovali. Když jsme se pak dostali na jejich polovinu a kombinovali, přišly od nás zbytečné ztráty a Baník hrozil rychlými brejky. Bylo to chvílemi hodně nahoru, dolů. Baník nepřijel jen bránit, zkusil to hodně ofenzivně.“

Těší vás, že před nadstavbou máte jisté nejhůř druhé místo?

„Pro nás to bylo velice cenné a důležité vítězství. Potvrdili jsme domácí neporazitelnost, ztratili jsme doma v sezoně jen dva body. Možná jsme před derby trošku dostali Slavii pod tlak. Je to ještě otevřené, máme do konce pár zápasů.“

Do zápasu hodně zasahoval VAR (videorozhodčí). Jak náročné jsou pro hráče chvíle, kdy sudí rozhoduje u monitoru?

„Když je těch situací hodně, rozhodčí to dlouho sleduje a trvá to dvě, tři minuty, je to hodně nepříjemné, člověk vypadne z tempa. Ale to neovlivníme. Videorozhodčí je tady, musíme se s tím sžít a respektovat to.“

