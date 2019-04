Slavia - Sparta. Hložek po derby: I já byl vyhecovaný, v šestnácti si ale nemůžu vyskakovat | iSport.cz

Jak jste se s tím popasoval?

„Už jsem tyhle vyhecované zápasy proti Slavii zažil v mládeži. Ale doteď jsem nehrál před vyprodaným Edenem, který na vás celý zápas bučí. Ale přesně tohle vás motivuje. Aspoň mě jo.“

Jaké to bylo na hřišti? V jedné situaci se do vás slovně obul Jan Bořil…

„Bořil mě držel za dres a já ucítil kontakt. Možná jsem to tam trošičku přehnal. Ale i tohle k derby patří.“

Měl jste respekt?

„V šestnácti letech si nemůžu vyskakovat na tak zkušené hráče. Když to šlo, snažil jsem se to nevnímat, a soustředil se na svoji hru. Ale samozřejmě jsem byl vyhecovaný i já. Chtěl jsem vyhrát. Také jsem ale dost chytrý na to, abych si takové věci pohlídal.“

Když se podíváme na zápas z fotbalové stránky. Byl úvod těžší, než jste si původně představoval?

„Ano, protože Slavia na nás byla nachystaná. Dobře nás presovala. Postupem času jí ale docházely síly a nemohla nás presovat po celém hřišti. Tím se hra trošičku otevřela a zaplaťpánbůh za vyrovnávací gól. Srdjan to trefil famózně!“

Bod berete?

„Vzhledem k tomu, že Slavia vedla, tak spokojení jsme. Snad se ještě pokusíme zdramatizovat souboj o druhou příčku.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. T. Souček Hosté: 53. Plavšić Sestavy Domácí: O. Kolář – Frydrych (79. Van Buren), Ngadeu, Deli, Bořil – T. Souček, Král – Masopust, Hušbauer, Zmrhal (73. Stoch) – Milan Škoda (C). Hosté: Nita – Zahustel, Štetina, Costa (C), Matěj Hanousek – Sáček (77. Civić), M. Frýdek – Hložek, Kanga, Plavšić (90+3. Moberg Karlsson) – Tetteh (61. Drchal). Náhradníci Domácí: Kovář, Olayinka, Stoch, Zelený, Van Buren, Traoré, Kúdela Hosté: Heča, Civić, Plechatý, Radaković, Chipciu, Moberg Karlsson, Drchal Karty Domácí: Frydrych, Hušbauer, Masopust Hosté: Štetina, Kanga, Nita Rozhodčí Hrubeš – Moláček, Caletka Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 370 diváků

