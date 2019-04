Ďábel Kanga v derby: provokace Slavie a 12. žlutá. Kolik za ni Sparta zaplatí? | iSport.cz

Nejdřív domácí sektor za brankou „pozdravil“ rumunský brankář ve službách Sparty Florin Nita a posléze se přidal i Kanga, který na dálku zamával a hecoval příznivce červenobílých.

To ale neměl dělat. Ačkoliv už bylo po zápase, na trávníku se strhla mela. Kangovo chování nemohl rozdýchat především domácí stoper Simon Deli, který se na sparťanského záložníka sápal a chtěl mu vyčinit. Kangu před ním musel doslova vlastním tělem chránit urostlý Lukáš Štetina.

Tohle všechno byla ale pouhá dohra celého zápasu, v kterém extravagantní záložník pil krev slávistickým fanouškům.

Tu upadl po souboji, tu zase jiný střet chytře dohrál, aby to domácího hráče bolelo a nezapomněl ani po každém ostřejším zákroku přidat nějaká ta slova od cesty – klasický výkon 28letého Gaboňana.

Zatímco tribuny mu nemohly přijít na jméno, slávistický trenér Jindřich Trpišovský oporu rivala chránil.

„Tohle všechno k tomu patří. Co se děje na hřišti, by tam mělo i zůstat,“ vyjádřil se na tiskové konferenci ke Kangově chování. „Vždyť my jsme sparťany také hecovali. Ne vždy se chováme úplně podle… To jsou emoce. Nechal bych to, jak to je,“ dokončil větu s lišáckým úsměvem.

Zato na Letné nyní musí dumat nad tím, jak gabonského záložníka nahradí ve dvou zbylých ligových zápasech (Karviná, Opava). Kanga si totiž nechal, hloupým posunutím míče v přerušené hře, udělit 12. žlutou kartu v sezoně a čeká jej třízápasová stopka. Jelikož ale FORTUNA:LIGU čeká po 30. kole ještě nadstavbová část, přichází na řadu novinka v pravidlech.

Pokud hráč dostane v závěru základní části trest za žluté karty, do nadstavby si ho nepřenáší, ale zaplatí pokutu. Za jedno soutěžní utkání 60 tisíc, za dvě 70 tisíc, za tři 80 tisíc korun atd.

Sparta tak bude muset uhradit 60 tisíc korun a Kanga do nadstavbových klání bude moct zasáhnout. V nich už si ale musí dávat pozor. Stačí dvě žluté karty a opět bude zápas sledovat jen jako divák.

