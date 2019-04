Slavia - Sparta. Trpišovský: Perfektní výkon, náš tým je strašně silný. Video je jediná cesta | iSport.cz

Ani podruhé v sezoně jste Spartu neporazili. Jak hodnotíte průběh utkání?

„Dobře jsme do něj vstoupili, zaslouženě jsme šli do vedení. Ale ve fotbale se bohužel vždycky může něco stát, což se stalo při střele Plavšiče. První půle nás stála hodně sil, přesto jsme si ve druhé vytvořili spoustu šancí. Čtyřikrát pětkrát jsme byli sami před brankářem, přesto jsme dali jen jeden gól ze standardky. Takový je zkrátka fotbal. Ale náš výkon byl perfektní. U lajny to člověk možná vidí trochu jinak, ale zápas na mě celkově působil skvěle. Velký boj, válka. Mrzí nás, že jde o derby, které jsme nevyhráli. Když budeme hrát takhle dál, body nám to zase přinese.“

Hra byla možná trochu rozsekaná fauly a ošetřováními, vnímal jste to tak?

„Když to srovnám s jinými bojovnými derby, tak bych dneska naopak řekl, že na obou stranách bylo dost zajímavých situací. Ale zajímal by mě čistý čas zápasu, vždycky jej točí náš kameraman. Většinou to bývá zhruba kolem 28 minut, dneska to asi bude míň. Spoustu času se nehrálo. Furt byl někdo odnášen ze hřiště, pak se zase za dvě vteřiny vrátil. To nám úplně neprospívalo, hráči vypadnou z tempa. Naopak soupeř, který je pod tlakem, se může vydýchat.

Viděl jste už na videu zpětně dvě sporné penaltové situace?

„Podle mě byly tři. Kromě faulů ještě ruka Costy ve druhé půli. Ta mi přišla úplně nejjasnější. Ale teď už je to pryč, body nám to nevrátí. Zápas skončil 1:1, tak to prostě je.“

Nestoupá trochu nervozita kolem rozhodčích a systému VAR?

„Video je ve fotbale jediná správná cesta. Musí fungovat. Fotbal se strašně zrychlil. Kdo někdy stál na hřišti, tak ví, jak je těžké některé situace posuzovat. Na druhou stranu je třeba, aby video co nejdřív bylo na všech zápasech, a aby videorozhodčí měli k dispozici co nejlepší techniku. Je to jediná cesta, vždyť video používají všechny sporty. Ale rozhodčí musí mít k posouzení situací všechny dostupné prostředky. Musíme v tom pokračovat a rozvíjet to.“

Oproti zápasu s Chelsea jste udělal v sestavě pět změn. Jak vypadalo rozhodování?

„Bohužel vypadl Coufal, zdravotně nebyl ve stavu, že by mohl nastoupit. Už od pondělka jsme měli představu, jak budou sestavy na Chelsea a na Sparty vypadat. Zase jsme se rozhodovali podle typologie hry či slabin Sparty. Někteří kluci zvládli velkou zátěž fantasticky. Třeba Masopust naběhal dvanáct kilometrů, skvělé utkání odehrál i ve čtvrtek, kdy měl dokonce dvanáct a půl. A velkou část z nich ve vysokém tempu.“

Ovlivní ztráta souboj o titul?

„Věřím, že když budeme podávat takové výkony dál, uhrajeme si to, co budeme potřebovat. Je to jen o nás, tenhle tým je strašně silný. V každém utkání jsme schopní body uhrát.“

Nemohl Kolář gólovou střelu Plavšiče chytit?

„Už jsem situaci viděl ze zadní kamery, balon ve vzduchu hodně uhnul. Snad o dva a půl metru. Tyhle míče jsou nepřátelé gólmanů. Kolář reagoval na původní směr letu, bohužel tam byla i lehká teč. A když už brankář udělá první pohyb a střela zatočí… Dneska to šlo proti nám, u střely Krále do břevna naopak kousek chyběl.

Hráči Sparty slavili gól před vaší střídačkou, Kanga směrem k ní něco gestikuloval. Co na to říkáte?

„To k fotbalu patří, jsou to zkrátka emoce, my je také měli. Co se stane na hřišti, má tam zůstat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. T. Souček Hosté: 53. Plavšić Sestavy Domácí: O. Kolář – Frydrych (79. Van Buren), Ngadeu, Deli, Bořil – T. Souček, Král – Masopust, Hušbauer, Zmrhal (73. Stoch) – Milan Škoda (C). Hosté: Nita – Zahustel, Štetina, Costa (C), Matěj Hanousek – Sáček (77. Civić), M. Frýdek – Hložek, Kanga, Plavšić (90+3. Moberg Karlsson) – Tetteh (61. Drchal). Náhradníci Domácí: Kovář, Olayinka, Stoch, Zelený, Van Buren, Traoré, Kúdela Hosté: Heča, Civić, Plechatý, Radaković, Chipciu, Moberg Karlsson, Drchal Karty Domácí: Frydrych, Hušbauer, Masopust Hosté: Štetina, Kanga, Nita Rozhodčí Hrubeš – Moláček, Caletka Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 370 diváků

