Sudí vysvětlili (ne)penalty v derby: Špatný záběr. Na Součkovi Hrubeš trvá | iSport.cz

Videorozhodčí zápasu Pavel Franěk vzal kontroverzní situaci na sebe. „Z žádných záběrů jsme neviděli, že by došlo k faulu. Proto jsme zavolali hlavního rozhodčího k monitoru. Bohužel záběr, který prokazoval, že se o faul jednalo, jsme viděli až poté, co byla znovu zahájena hra. Měli jsme se podívat ještě na tento záběr. Byla to moje chyba.“

Ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay odmítl spekulace, že by se k asistentovi u videa dostaly materiály pozdě. „VAR měl v derby k dispozici včas záběry ze všech kamer! Ze strany O2 TV Sport nedošlo k žádnému pochybení! Navíc byl dnes přímý přenos snímán na 14 kamer," napsal na svůj twitterový profil.

První penaltová situace, a sice střet Josefa Hušbauera a Florina Nity. Jak jste viděl na hřišti?

„Viděl jsem, že gólman Sparty podrazil Hušbauera tělem. Byl jsem o tom dokonce přesvědčen, byl jsem blízko. Přesto mi VAR sdělil do komunikátoru, abych se šel podívat na monitor. Ptal jsem se: Z jakého důvodu? Myslel jsem si, že to je třeba kvůli ofsajdu, protože to mi hlásil na hřišti Costa. Ale videorozhodčí mi sdělil, že mi tam posílá dva průkazné záběry. Strávil jsem tam docela dlouhou dobu a kontakt jsem opravdu neviděl. Proto jsem odvolal pokutový kop i žlutou kartu pro Nitu. A naopak jsem ji udělil Hušbauerovi.“

A teď už víte, že to měla být penalta?

„Ano, je to patrné bohužel z toho záběru ze zadní kamery, který jsem však neviděl. Byla to chyba. Já to však panu Fraňkovi nemám za zlé, udělal to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, i když to veřejnost třeba nevysvětlíme.“

On ty potřebné záběry neměl k dispozici, dorazily mu až později?

„On má určitý počet záběrů. Já nevím, které měl, spíš si myslím, že usoudil, že ty, které viděl, jsou dostatečně průkazné. Bohužel to tak nebylo. Penalta se měla kopat.“

Sice to je v tomto příběhu už jenom detail, nicméně – žlutá karta pro Hušbauera byla nutná? Ta se přece dává jenom za zřejmé filmování.

„Rozumím. Ale já, když jsem tam žádný kontakt neviděl, tak jsem logicky usoudil, že to musel celé nafilmovat. Proto jsem mu to žlutou dát ze svého tehdejšího pohledu musel.“

Po zápase k vám hned přišel a něco říkal. Asi to, že jste se spletl, že?

„On slušnou formou řekl, že to byl pokutový kop. My spolu máme dobré vztahy, já jsem mu odpověděl: Pepo, když jsem tam ten faul neviděl, tak to nemůžu písknout.“

Penalty se Slavia nedočkala ani ve druhém případě, tam jste si role prohodili. Vy jste ji nepískl, VAR ji chtěl. Jak ta situace – souboj Tomáše Součka a Ondřeje Zahustela – vypadala z hřiště?

„Já jsem ten souboj viděl už v reálu. Nebylo to tak, že bych o něm nevěděl. A viděl jsem, že se jedná o vzájemné držení. A my víme, že i když to pak vyústí v jednostranný zákrok, máme jít zpátky k počátku té akce. A protože se jednalo o to vzájemné držení, trvám na tom, že se o pokutový kop nejednalo. Také jsem ho nenařídil.“

Proč vás tedy videorozhodčí volal?

„Protože to viděli jako faul. Ale podle mého, toto není situace, která by měla vyvolat komunikaci a přezkum. I z toho důvodu, jak už jsem říkal, že jsem to dobře viděl.“

Derby, hlavně v prvním poločase, bylo hodně vypjaté. Neměl jste si zjednat klid dřívějším a častějším napomínáním?

„Derby je specifické a emoce jsou jinde. Ještě se na to musím znovu podívat. Ale cítím, že je možné, že jsem měl některé situace řešit důrazněji – ne přímo osobními tresty, ale důraznou domluvou.“

Ke konci zápasu jste podle mě ušetřil Guélora Kangu od druhé žluté za šlapák na Jana Bořila. Souhlasíte?

„Nevím, to jsem z opakovaného záběru neviděl. Tak, abych mohl dát v derby druhou žlutou, musím o ní být přesvědčen na sto procent. A já to tak na hrací ploše necítil. Musím ale přiznat, že Kanga pro mě byl jednoznačně nejsložitější hráč.“

Jak to myslíte?

„Je pro rozhodčího těžko čitelný. On často odpadne, vypadá to, že je zraněný, pak hned vstane. Je docela složité rozklíčovat, zda a jak hodně došlo k přestupku. To je trochu moje prohra, že jsem to nedokázal. Vůbec spousta emocí v tom utkání je spojena s chováním hráče Kangy.“

Mimo jiné i strkanice po konci utkání vyvolaná tím, že Kanga hecoval Tribunu Sever. Můžete mu za to udělit žlutou kartu?

„Abych mohl napomínat, musí porušit nějaké pravidlo. Tímto to on neporušil, to by musel být třeba vulgární. Toto bylo spíš neetické.“

Očima VAR: Pavel Franěk, videorozhodčí derby „První penaltový okamžik, zákrok gólmana Sparty na Josefa Hušbauera, jsme posuzovali ze tří záběrů. Z kamery za brankou, na hřišti a přibližně na úrovni pokutového kopu. Z žádných těchto záběrů jsme neviděli, že by došlo k faulu. Proto jsme zavolali hlavního rozhodčího k monitoru. Bohužel záběr, který prokazoval, že se o faul jednalo, jsme viděli až poté, co byla znovu zahájena hra. Měli jsme se podívat ještě na tento záběr. Byla to moje chyba. U druhé penaltové situace jsme viděli, že hráč Sparty (Zahustel) drží hráče Slavie (Souček), proto jsme opět zavolali hlavního. On se následně rozhodl podle svého uvážení.“

