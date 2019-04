Holoubek: Z derby bylo ragby. Kdo si řekl o přestup a co je špatně u sudích? | iSport.cz

Jak se vám líbilo derby?

„Přišlo mi, že si hráči chtějí spíš ukázat, kdo je na hřišti silnější. Jak jste psali na titulce Sportu, byla to skutečně válka. Zápas byl plný soubojů a tvrdých zákroků. Hodně ošetřování. Navíc do něj nešťastně vstoupilo i video. První poločas neměl tempo, jaké bych si od něj představoval. Slavia byla, co se týká způsobu hry, lepší a Sparta byla spíš v roli snaživého a bojovného týmu. Klasické derby, kde se na krásu úplně nehraje. Důraz je tu hlavně na výsledek.“

Čím si vysvětlujete, že se z derby stal tolik agresivní zápas?

„Na Twitteru jsem viděl srovnání počtu faulů v zápase Liverpoolu s Chelsea a českého derby (5:9 – 15:18). Razím teorii, že když máte víc jak deset faulů za zápas, tak už je to moc. Moderní fotbal o faulech není. Bohužel, kluci to pojali trochu jinak. U Slavie to ještě chápu, ta má kádr stavěný na fyzicky náročný fotbal a Sparta se zase nechtěla zahanbit a oplácela stejnou mincí. Výsledkem bylo, že se z toho stalo spíš ragby. Samozřejmě tím nejvíc trpí kreativní hráči, kteří ve chvíli, kdy převzali míč, byli okamžitě obsazeni a dohráni.

Nepřišlo vám, že hráči šli s přehnaným důrazem už do zápasu? Každého dohrát, něco naopak přihrát.

„Ono to začíná tím, že chcete být důrazný a ve finále z toho zmizí samotný fotbal. Hráči nějaký souboj přihráli, ti druzí, když to viděli, tak jim pak naložili ještě víc, aby se tam neválel. A vracíme se zpátky na začátek, že to nebyl fotbal. Bylo by strašně zajímavé spočítat, kolik se v prvním poločase hrálo čistého času. Podle mě bychom se dostali k 20-25 minutám, což je hrozně málo.“

Jak tohle vymýtit? A dá se to vůbec?

„Musíte hrát rychle, s čímž souvisí to, abyste na to měl vhodné hráče, se kterými tak jde hrát. Další věc je, že by do toho měl zasáhnout rozhodčí. Jenže kdyby měl za každý ostřejší zákrok vytahovat karty, tak jsou v 25. minutě tři červené. Upřímně, vůbec jim takový zápas nezávidím. V tomhle je ideální vzor Anglie. Stane se nějaký hrubý faul.