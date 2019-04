Kangova gesta? Nedůstojné! V NHL by dostal po držce, tvrdí Voráček | iSport.cz

Kangova gesta? Nedůstojné! V NHL by dostal po držce, tvrdí Voráček v TIKI-TAKA

Zápas Sparty, po kterém se neřeší Guélor Kanga? Takový byste hledali jen těžko. Gabonský záložník o sobě dal hodně vědět i v nedělním derby (1:1), byť herně tentokrát příliš nezářil. Upozornil na sebe hlavně další (už dvanáctou!) žlutou kartou a gesty směrem k fanouškům Slavie po závěrečném hvizdu. „Bylo to naprosto zbytečné. Já emoce v derby miluju, ale tohle je moc,“ podotkl v pořadu televize O2 TV Sport TIKI-TAKA zkušený trenér Ivan Hašek. Co ještě na Kangovu adresu zaznělo? A kdy by se podobné chování dalo obhájit?